M jak miłość. Będzie zmiana Natalki w nowym sezonie? Już raz wróciła z nową twarzą

Natalka w "M jak miłość" już kiedyś przeszła metamorfozę

Losy córki Marka (Kacper Kuszewski) obfitowały w niespodziewane sytuacje. Przypomnijmy, że siostra Uli (Iga Krefft) przez lata była mocno zżyta z bliskimi z Grabiny, ale w pewnym momencie wyjechała do Australii. Tam próbowała ułożyć sobie życie u boku Franka (Piotr Nerlewski), lecz ostatecznie ich związek zakończył się rozstaniem.

Gdy policjantka znów zawitała na ekrany, widzowie musieli pogodzić się z poważną zmianą obsadową. Marcjannę Lelek, która długo grała tę rolę, zastąpiła Dominika Suchecka. Nowa twarz szybko odnalazła się w serialowej rzeczywistości, wracając do rodzinnego domu wraz z córką Hanią (Wiktoria Basik). Natalka zaczęła układać sobie życie od nowa, nawiązując relację z Adamem Karskim (Patryk Szwichtenberg).

Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej. Wpłynie to na Natalkę?

Obecne zamieszanie nie ma związku z kolejną wymianą aktorki, ale z jej prywatnym wizerunkiem. Dominika Suchecka zamieściła w mediach społecznościowych fotografię, na której chwali się krótszą, świeżo ściętą fryzurą. Trudno na ten moment ocenić, czy ta metamorfoza zostanie zaadaptowana do scenariusza "M jak miłość". W wieloletnich serialach takie osobiste zmiany często przenikają do życia postaci, więc niewykluczone, że widzowie zobaczą Natalkę w nowym wydaniu.

Co przyniosą nowe odcinki "M jak miłość" dla Natalki?

Najbliższy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, zwłaszcza po dramatycznym finale przed wakacjami. W ostatniej wyemitowanej scenie Natalka otarła się o śmierć w starciu z dawną partnerką Mikołaja Lipińskiego (Mateusz Kościukiewicz). Wtedy padł strzał, pozostawiając fanów w niepewności co do losów bohaterki.

Kolejną wielką niewiadomą jest jej relacja z Adamem. Choć para planowała wspólną przyszłość i sformalizowanie związku, rosnące uczucie do Mikołaja wywołało u Natalki potężne wątpliwości. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, jednak ostateczna decyzja rozstrojonej emocjonalnie policjantki pozostaje tajemnicą, którą odkryjemy dopiero w nowych odcinkach.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach