Oszustwo w Gdańsku. 31-latek zatrzymany podczas próby odebrania pieniędzy

Fałszywy policjant zadzwonił do mieszkanki Gdańska

28 lipca 2026 roku gdańscy kryminalni otrzymali zgłoszenie dotyczące próby oszustwa starszej osoby. Do 75-letniej kobiety zadzwonił mężczyzna, który podał się za funkcjonariusza policji. Podczas rozmowy telefonicznej przekonywał seniorkę, że jej pieniądze są zagrożone. Rozmówca polecił kobiecie, aby wyrzuciła swoje oszczędności przez okno, co miało rzekomo pozwolić służbom na ich zabezpieczenie oraz ułatwić zatrzymanie przestępców.

Policyjna zasadzka w dzielnicy Zaspa

Funkcjonariusze po otrzymaniu informacji natychmiast pojechali do dzielnicy Zaspa, gdzie miało dojść do przekazania pieniędzy. Kryminalni zabezpieczyli teren wokół budynku i monitorowali sytuację. W tym czasie 75-latka była już pod opieką prawdziwych policjantów. Zgodnie z ustaleniami seniorka wyrzuciła przez okno spreparowany pakunek, który miał udawać paczkę z wartościowymi przedmiotami. Gdy 31-letni mężczyzna podszedł, aby go podnieść, do akcji wkroczyli nieumundurowani policjanci.

Ucieczka i zatrzymanie 31-letniego podejrzanego

Na widok funkcjonariuszy mężczyzna podjął próbę ucieczki, jednak został szybko obezwładniony i zatrzymany. 31-latek trafił do policyjnego radiowozu, a następnie został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa w Gdańsku. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu usiłowania oszustwa. Za to przestępstwo zgodnie z polskim prawem może grozić kara do 8 lat więzienia.

Środki zapobiegawcze i ostrzeżenie policji

Wobec podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju. Funkcjonariusze przy okazji tej sprawy przypominają, że policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani żadnych kosztowności. W sytuacjach, gdy ktoś telefonicznie prosi o gotówkę, podając się za mundurowego, należy zachować ostrożność i niezwłocznie skontaktować się ze swoim bankiem oraz najbliższą jednostką policji.

Źródło: Policja.pl