Ranczo. Zamieszanie wokół daty premiery. Kiedy w końcu można oglądać nowe odcinki?

Kiedy 11. sezon serialu "Ranczo" trafi na antenę? Padły dwie daty

Zapowiedź powrotu "Rancza" wywołała euforię wśród miłośników serialu, którzy od lat marzyli o powrocie do Wilkowyj. W grudniu 2025 roku zapadła oficjalna decyzja o produkcji 11. sezonu, zatytułowanego "Zemsta wiedźm". To ostatecznie przypieczętowało fakt, że po dziesięciu latach przerwy na ekrany powrócą uwielbiani bohaterowie ze świeżymi perypetiami.

Od dłuższego czasu mówiło się, że emisja nowych epizodów wystartuje jesienią 2026 roku. Telewizja Polska do dziś nie ogłosiła oficjalnej daty premiery. Odbiorcy skazani są zatem na szczątkowe informacje pochodzące od twórców zaangażowanych w projekt.

Niedawno głos w sprawie zabrał reżyser "Rancza", Wojciech Adamczyk. W wywiadzie dla TVMalbork wyznał, że nowe odcinki powinny ujrzeć światło dzienne w połowie listopada. Ta deklaracja błyskawicznie ożywiła internautów, którzy wyliczyli, że najbardziej prawdopodobnym terminem premiery będzie niedziela 15 listopada.

Tomasz Sygut zapowiada powrót serialu "Ranczo" na grudzień

Zamieszanie wokół daty premiery wywołała jednak wypowiedź Tomasza Syguta, dyrektora generalnego Telewizji Polskiej. W mediach społecznościowych udostępnił on fotografię z Cezarym Żakiem, Martą Chodorowską i Arturem Barcisiem, obwieszczając, że kontynuacja "Rancza" zadebiutuje w grudniu.

Obecnie fani mierzą się z dwiema sprzecznymi informacjami dotyczącymi premiery 11. sezonu – jedna mówi o listopadzie, druga o grudniu. Na ten moment nie jest jasne, czy zapowiedź reżysera była jedynie wstępnym planem, czy to TVP nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji ramówkowej.

Kto zagra w 11. sezonie serialu "Ranczo. Zemsta wiedźm"?

Bez względu na to, kiedy "Ranczo" wróci na antenę, fani mogą być spokojni o obecność swoich ulubieńców. Na ekranie ponownie zobaczymy m.in. Cezarego Żaka (w podwójnej roli Pawła i Piotra Koziołów), Ilonę Ostrowską (jako Lucy), Artura Barcisia (w roli Arkadiusza Czerepacha), a także Martę Lipińską jako Michałową oraz małżeństwo Solejuków – czyli Katarzynę Żak i Sylwestra Maciejewskiego.

W 11. sezonie nie zabraknie też nowych postaci. Do obsady dołączyli m.in. Daniel Olbrychski (Ignacy Japycz) oraz Karolina Ludwiniak, która wcieli się w dorosłą Dorotkę. Pojawią się także zupełnie nowe bohaterki, powiązane z "wiedźmami" z tytułu. Choć prace na planie dobiegły końca, widzowie nadal czekają na najważniejszy komunikat: kiedy TVP1 wyemituje pierwszy odcinek nowego "Rancza".

Ranczo. Nowa Dorotka zabrała głos. Tak Karolina Ludwiniak pracuje na planie