Atak na kierowcę w Częstochowie. 48-latka została zatrzymana przez policję

Policjanci ustalili tożsamość pokrzywdzonego kierowcy

Mundurowi dotarli do 35-letniego obywatela Ukrainy, który złożył oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Z relacji mężczyzny wynika, że do zdarzenia doszło w trakcie realizowanego przez niego kursu. Kiedy kierowca odmówił kobiecie zatrzymania się przy sklepie, został przez nią uderzony w głowę. Policjanci zabezpieczyli nagranie z monitoringu zainstalowanego w samochodzie 35-latka, co ma pomóc w dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności incydentu.

Podejrzewana kobieta zgłosiła się do komisariatu

Kobieta mająca brać udział w zdarzeniu sama stawiła się w Komisariacie Policji I w Częstochowie. Po przeprowadzeniu wstępnych czynności 48-latka została zatrzymana przez funkcjonariuszy. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy został już przekazany do częstochowskiej prokuratury, która dokona jego oceny pod kątem prawnym. Jeszcze 31 lipca 2026 roku kobieta zostanie doprowadzona do prokuratury w celu przeprowadzenia z nią dalszych czynności procesowych.

Sprawą obecności dziecka zajmie się sąd rodzinny

W trakcie kursu i towarzyszącego mu zdarzenia 48-latce towarzyszyło małoletnie dziecko. Z uwagi na obecność dziecka w pojeździe policjanci zdecydowali o przekazaniu odpowiednich materiałów do sądu rodzinnego. Organ ten zbada sytuację rodzinną kobiety i podejmie ewentualne kroki zgodnie ze swoimi kompetencjami. Dokumentacja dotycząca incydentu trafi do sądu w celu przeprowadzenia niezbędnej analizy okoliczności, w jakich znajdował się małoletni.

Źródło: Policja.pl