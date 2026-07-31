Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok pokonuje Motor Lublin na wyjeździe

Jagiellonia Białystok wygrywa w Lublinie

W meczu piłkarskiej Ekstraklasy Motor Lublin uległ na własnym stadionie Jagiellonii Białystok 1:2. Spotkanie poprowadził sędzia Tomasz Kwiatkowski z Warszawy. Na trybunach zasiadło 15 200 widzów, którzy oglądali zacięte widowisko. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem gości 1:0 po bramce zdobytej w 33. minucie przez Nika Prelca.

Druga część spotkania przyniosła sporo emocji, szczególnie w ostatnich dziesięciu minutach. W 82. minucie do wyrównania doprowadził Karol Czubak, dając nadzieję gospodarzom na korzystny rezultat. Jednak radość Motoru nie trwała długo, gdyż zaledwie trzy minuty później, w 85. minucie, wynik meczu na 2:1 dla Jagiellonii ustalił Sergio Lozano.

Kluczowe decyzje i kartki

Podczas spotkania sędzia ukarał żółtymi kartkami wyłącznie zawodników drużyny gości. Upomnienia otrzymali Guilherme Montoia, Bernardo Vital oraz Kamil Jóźwiak. Obaj trenerzy dokonali w drugiej połowie licznych zmian, próbując wpłynąć na losy rywalizacji.

W zespole Motoru Lublin na boisku pojawili się między innymi Makan Aiko i Paskal Meyer, którzy w 79. minucie zastąpili Thomasa Santosa i Mateusza Łęgowskiego. Z kolei w Jagiellonii Białystok ważne wejście zanotował Jeremy Agbonifo, zmieniając w 62. minucie Rodrigo Conceicao. Ostatecznie to zmiany i determinacja gości z Białegostoku zadecydowały o wywiezieniu trzech punktów z Lublina.