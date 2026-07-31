Grzesiek wróci do "Na Wspólnej"? Tak dowie się o śmierci matki

"Na Wspólnej" - szykuje się wielki powrót Grześka? Żaneta będzie zdruzgotana

Po tym, jak w 4260. odcinku "Na Wspólnej" pani Maria (śp. Bożena Dykiel) umrze w samolocie na atak serca, jej bliscy będą kompletnie załamani. Odbędzie się pogrzeb, Weronika (Renata Dancewicz) będzie musiała ratować sytuację, Bogdan (Wojciech Brzeziński) przerazi zaś rodzinę swym trybem wyparcia - kompletnie odetnie się od emocji.

W 4263. odcinku "Na Wspólnej" (emisja 13 sierpnia) pojawi się zaś wątek Grześka (Leszek Lichota). Żanetka (Anna Guzik) będzie załamana myślą, że jej były mąż - teraz świadek koronny - nie mając stałego kontaktu z bliskimi dowie się o śmierci mamy od policji.

Jej rozmowę z Wojtkiem (Wojciech Błach) podsłucha jednak Juliusz (Daniel Olbrychski), który z miejsca weźmie się do działania. Uruchomi swoje kontakty za granicą i uspokoi Żanetę mówiąc, że jego znajomy powiadomił już Ziębę o śmierci matki. Czy to oznacza, że Grzesiek wróci na Wspólną i znów zobaczymy Leszka Lichotę? Tego niestety nie wiemy, ale brzmi to jak dobra motywacja do powrotu. Szczegóły 4263. odcinka znajdziecie w streszczeniu poniżej.

Na Wspólnej – pamiętasz te postacie? Pytanie 1 z 6 Czyim mężem był Adam? Agnieszki Żanety Renaty Weroniki Następne pytanie

"Na Wspólnej" odcinek 4263 - streszczenie. Premiera 13 sierpnia

Weronika martwi się o żonę Kalskiego, a Lew o bitą pacjentkę... Żona Grega odwołuje spotkanie z Weroniką – Kalska dzwoni i mówi, że jest chora. Roztocka się nie poddaje – jedzie odwiedzić Ewelinę. Co na to Greg? Tymczasem pacjentka Nalepy – ofiara przemocy domowej – przychodzi na oddział zgodnie z prośbą doktora. Lew musi być bardzo uważny, by kobieta znowu nie uciekła i dała sobie pomóc... Ojciec Wojtka pomaga Żanecie i... jej byłemu mężowi! Juliusz słyszy rozmowę Wojtka z Żanetą, która martwi się o Grześka, syna Ziębów. Były mąż Szulcowej jest świadkiem koronnym – mając nową tożsamość, dowie się o stracie matki od policji. Dla Żanety to koszmar... Juliusz uruchamia swoje kontakty i już wieczorem melduje synowej, że jego przyjaciel powiadomił Grześka o śmierci mamy. Żaneta bardzo dziękuje tacie... Jarek odzyska Juniora ale straci... Martynę?! Junior wciąż jest zły na tatę ale przychodzi na spotkanie z Jarkiem. Dochodzi między nimi do bardzo szczerej, męskiej rozmowy. Junior postanawia dać szansę nowej kobiecie taty... Po spotkaniu z synem Jarek spotyka się z Martyną – mówi jej, że chce zrobić kolejny krok w ich związku i poznać ją ze swoimi dziećmi. Reakcja Martyny go szokuje!

PRZECZYTAJ TEŻ: "Proud". 2. sezon powstanie? Zakończenie zaskoczyło widzów. Jest komentarz twórcy