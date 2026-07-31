Iga Świątek zaskoczyła nietypowym wyglądem! Zmieniła swoją flagową fryzurę

KH
Bartosz Olszewski
2026-07-31 21:43

Najlepsza polska tenisistka wraca do rywalizacji na najwyższym poziomie i obecnie przygotowuje się do startu w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Toronto. Zawody te stanowią kluczowy sprawdzian przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open. Zanim jednak Iga Świątek rozpoczęła zmagania na korcie, wzięła udział w oficjalnej ceremonii losowania drabinki. Podczas tego wydarzenia przykuła uwagę kibiców dość nieoczekiwanym wyborem fryzury!

Portret Igi Świątek z rozpuszczonymi, pofalowanymi włosami. O jej nowym wizerunku przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Grzybowski Piotr / Super Express

Kibice przywykli już do tego, że Iga Świątek zazwyczaj stawia na elegancję podczas oficjalnych imprez, bankietów czy konferencji prasowych organizowanych poza sportową areną. Jej stałym wizerunkowym punktem stały się idealnie wyprostowane i luźno opadające na ramiona włosy, z którymi najczęściej ją kojarzono. Podczas ostatniego wydarzenia zaprezentowała jednak zupełnie inny wizerunek. Uczestnicząc w ceremonii losowania w kanadyjskim Toronto, tenisistka postawiła na zdecydowanie luźniejszy, sportowy styl i zdecydowała się na włosy mocno spięte w kucyk.

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Iga Świątek na losowaniu WTA Toronto
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Iga Świątek na WTA Toronto. Jej fryzura wywołała spore poruszenie

Przyczyna tej wizerunkowej odmiany najprawdopodobniej ma czysto praktyczne podłoże i doskonale obrazuje obecne nastawienie zawodniczki. Wszystko wskazuje na to, że Polka pojawiła się na uroczystości losowania drabinki niedługo po zakończeniu zajęć na korcie. Taki sportowy i mocno zaczesany kucyk gwarantuje przede wszystkim wygodę i pozwala tenisistce całkowicie skupić się na intensywnych przygotowaniach do nadchodzących meczów.

Ocenę tego, jak była liderka światowego rankingu WTA prezentuje się w takim uczesaniu, pozostawiamy sympatykom tenisa, jednak warto zauważyć jeszcze jeden istotny detal. Oprócz fryzury uwagę obserwatorów przyciągnęła także bardzo nieformalna i gwarantująca pełną swobodę ruchów garderoba naszej reprezentantki. Na czas ceremonii zawodniczka założyła luźne spodnie typu jeans oraz czarną bluzkę bez rękawów.

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Po zakończeniu oficjalnych uroczystości reprezentantka Polski musi szybko przenieść swoją uwagę na kort i walkę o cenne punkty. Jako zawodniczka rozstawiona z numerem siódmym podczas turnieju w Toronto, w pierwszej fazie rozgrywek otrzymała wolny los i nie musi grać meczu. W drugiej rundzie rywalizacji zagra natomiast z triumfatorką pojedynku pomiędzy Sarą Bejlek a Xinyu Wang.

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