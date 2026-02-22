Malwina Wędzikowska nie obejrzy nowej edycji "The Traitors. Zdrajcy". Powód was rozczuli

Trzecia edycja "The Traitors. Zdrajcy" startuje już dziś i fanów programu czekają długo zapowiadane zmiany. Tym razem wraz z uczestnikami i Malwiną Wędzikowską przenosimy się do Chateau de Bournel - francuskiej rezydencji skrywającej masę tajemnic. I posiadającej równie tajemniczego, acz przeuroczego, właściciela.

3. sezon “The Traitors. Zdrajcy” rozsadzi nam mózgi? Zamek wygląda OBŁĘDNIE

Malwina Wędzikowska i Jean-Pierre z "The Traitors" to romans, który nie może wyjść na jaw

Gdy w październiku ubiegłego roku miałam przyjemność odwiedzić plan trzeciej edycji "The Traitors. Zdrajcy", zachwyciłam się malowniczym Chateau de Bournel, zwłaszcza, że nie umknęło mej uwadze jak bardzo roi się tam od... kotów. Mam tu wprawdzie na myśli wystrój wnętrz, niemniej, jako naczelna kociara, spoglądając na liczne figurki i portrety kocich arystokratów i arystokratek, czułam się niczym dziecko w Disneylandzie.

Powodem tej kociej celebracji na planie "Zdrajców" był fakt, iż panem tegu zamku jest właśnie czarny futrzany jegomość imieniem Jean-Pierre, który towarzyszy Malwinie Wędzikowskiej w trzecim sezonie - dosłownie od momentu, gdy tylko przekroczyła próg rezydencji. A, że Malwina posiada dwóch kocich przyjaciół, Stanisława i Andrzeja, nie omieszkałam zapytać, jak znieśli ten trzytygodniowy "romans" z francuskim kocurem. Okazało się, że... nie mają o nim zielonego pojęcia. A prowadząca bynajmniej nie zamierza tego stanu rzeczy zmieniać.

Ponieważ sytuacja w domu już jest napięta [gdyż Stanisław i Andrzej nie znieśli dobrze długiej nieobecności człowieczej przyjaciółki - przyp. red.], ja po prostu w niedzielę nie włączam o 19:45 TVN. Przemilczę to. Mam nadzieję, że nie dowiedzą się o tym z social mediów, ani z żadnego kociego radiowęzła. I [tak] mam już wystarczająco dużo pracy, żeby przekonać je do siebie po tym, jak Ibu pojawiła się w moim domu. Wierzę w miłość. Cały czas wierzę w miłość, drodzy państwo - przyznała Malwina.

Malwina Wędzikowska uratowała psa - co na to Stanisław i Andrzej?

Niedawno media obiegła wieść, że Malwina Wędzikowska ocaliła szczeniaki w Indonezji. Natknęła się na nie podczas wakacji i postanowiła zawalczyć o ich życie. Tak właśnie zeszły się ścieżki prowadzącej "The Traitors" i psinki imieniem Ibu. Histotia doczekała się piękny happy endu, który jednak nie do końca przypadł do gustu Stanisławowi i Andrzejowi. I trudno ich o to winić - w końcu koty to z natury bardzo terytorialne stworzenia. Ale Malwina ma na nich swoje sposoby.

Aktualnie mamy trudny czas, ponieważ zamieszkała ze mną jeszcze Ibu, która jest indonezyjskim pieskiem i koty są na etapie focha oraz ignorowania mnie, ale ja wierzę w tę miłość. Wierzę, że to przetrwa. Naprawdę poczyniłam bardzo duże zakupy - smaczki, nowe karmy, wspaniałe smakołyki z najwyższych półek. Pracuję nad tym, żeby przestać być ignorowaną - wyjaśniła w rozmowie z ESKĄ.

