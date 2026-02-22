Anna Twardosz zdobywa złoto MP w skokach. Czy historyczny wyczyn powtórzony w Wiśle?

Złoty medal Anny Twardosz w Wiśle

Anna Twardosz, reprezentująca AZS AWF Katowice, zdobyła **złoty medal Mistrzostw Polski w skokach narciarskich kobiet**. Na obiekcie imienia Adama Małysza w Wiśle Malince zawodniczka zaprezentowała skok na odległość 117,0 metrów. Uzyskany rezultat przełożył się na imponującą notę 279,9 punktu, co pozwoliło jej na wyraźne zwycięstwo w zawodach. To już kolejne ważne osiągnięcie w karierze Twardosz, kontynuującej swoją zwycięską passę.

Warto zaznaczyć, że Twardosz triumfowała również w poprzedniej edycji krajowych mistrzostw, zdobywając tytuł w 2025 roku na skoczni w Zakopanem. **Konkurs w Wiśle został zakończony już po pierwszej serii**, zgodnie z decyzją organizatorów. Ta sytuacja wpłynęła na przebieg rywalizacji, czyniąc wyniki pierwszej rundy ostatecznymi rozstrzygnięciami o medalach. Mimo skróconej rywalizacji Twardosz potwierdziła swoją wysoką formę.

Jak wyglądało podium MP w skokach kobiet?

Drugie miejsce w zawodach zajęła Pola Bełtowska, reprezentująca klub AZS Zakopane. Bełtowska to doświadczona olimpijka, która wcześniej uczestniczyła w igrzyskach w Predazzo, co świadczy o jej międzynarodowym doświadczeniu. Jej występ w Wiśle Malince potwierdził, że **pozostaje w czołówce polskich skoczkiń**, stanowiąc silną konkurencję dla najlepszych. Zawodniczka wykazała się stabilną formą w trudnych warunkach.

Na najniższym stopniu podium stanęła Nicole Konderla-Juroszek, również reprezentantka AZS AWF Katowice, co podkreśla siłę tego klubu. Czwarte miejsce, tuż poza podium, zajęła Kamila Karpiel z LKS Poroniec Poronin, dla której był to mniej udany występ. Pozostałe zawodniczki rywalizowały o cenne punkty, a **walka o medale była zacięta**, nawet mimo skróconego formatu konkursu. Mimo to, wyniki odzwierciedlają aktualną hierarchię w polskim środowisku skoków narciarskich kobiet.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.