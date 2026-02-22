Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Kto królował w Tesero, a kto dokonał historycznego wyczynu?

Wyjątkowe osiągnięcia na Zimowych Igrzyskach 2026

Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 we Włoszech, ośmioro sportowców wyróżniło się wybitnymi wynikami, zdobywając co najmniej cztery medale. W ostatnim dniu rywalizacji do tego elitarnego grona dołączyła szwedzka biegaczka narciarska Ebba Andersson, triumfując w biegu na 50 km techniką klasyczną, odbywającym się na trasach w Tesero.

To osiągnięcie przyniosło Andersson jej czwarty medal na tych igrzyskach i jednocześnie pierwszy złoty krążek; wcześniej trzykrotnie stawała na drugim stopniu podium. Szwedka pokazała swoją dominację, uzupełniając kolekcję o najcenniejszy metal. Jej występy były jednymi z najbardziej konsekwentnych podczas całej imprezy.

Johannes Hoesflot Klaebo pobił historyczny rekord

Liderem klasyfikacji medalowej pozostał norweski biegacz narciarski Johannes Hoesflot Klaebo, który wywalczył sześć złotych medali. Jest on pierwszym sportowcem w historii, który zdobył aż sześć złotych krążków podczas jednych zimowych igrzysk. Jego dominacja w biegach narciarskich była bezdyskusyjna, ustalając nowy standard osiągnięć.

Równie imponujący dorobek pięciu krążków zdobył jego rodak, biathlonista Sturla Holm Laegreid, który jednak nie wywalczył żadnego złota. Jego bilans to trzy srebrne i dwa brązowe medale, co stanowi znaczący wkład w sukcesy reprezentacji Norwegii. Laegreid potwierdził swoją wszechstronność na trasach biathlonowych, choć bez triumfu w konkurencji.

Francuscy biathloniści i specjaliści short tracku z medalami

Francuska biathlonistka Julia Simon zakończyła igrzyska z czterema medalami, w tym trzema złotymi i jednym srebrnym. Jej doskonała forma pozwoliła jej na wielokrotne stawanie na podium. Jej rodacy również rywalizujący w biathlonie, Quentin Fillon Maillet i Lou Jeanmonnot, także zdobyli po cztery krążki, umacniając pozycję Francji.

Quentin Fillon Maillet może pochwalić się trzema złotymi i jednym brązowym medalem, natomiast Lou Jeanmonnot zdobyła dwa złote, jeden srebrny i jeden brązowy medal. Identyczny dorobek jak Fillon Maillet, czyli trzy złota i brąz, osiągnął Holender Jens van ’t Wout w short tracku. W tej samej dyscyplinie kanadyjska zawodniczka Courtney Sarault dwukrotnie zajęła drugie miejsce i dwukrotnie trzecie.

Polski skoczek Kacper Tomasiak z trzema medalami

W gronie potrójnych medalistów Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 znalazł się polski skoczek narciarski Kacper Tomasiak, który miał szczególnie udany występ. W poniedziałek, razem z Pawłem Wąskiem, wywalczył srebrny medal w konkursie duetów na dużym obiekcie, potwierdzając swoją formę. Młody zawodnik pokazał swój potencjał w konkurencjach drużynowych.

Wcześniej 19-letni Tomasiak indywidualnie był drugi na normalnej skoczni, a na dużej zajął trzecie miejsce, kompletując swój dorobek. Jego trzy medale, w tym dwa srebrne i jeden brązowy, świadczą o świetnym przygotowaniu. Występy Kacpra Tomasiaka są zapowiedzią jego przyszłych sukcesów na międzynarodowej arenie.

