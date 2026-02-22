Ekstraklasa Jagiellonia. Czy Siemieniec naprawdę jest zadowolony z remisu?

Remis Jagiellonii z Radomiakiem. Co wydarzyło się na boisku?

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok a Radomiakiem Radom zakończyło się remisem 1:1. Pierwsza połowa meczu upłynęła pod znakiem ataków Jagiellonii, która stworzyła sobie kilka dogodnych sytuacji, jednak żadnej nie udało się wykorzystać. Do przerwy wynik pozostawał bezbramkowy.

W drugiej części gry to Radomiak objął prowadzenie w 55. minucie po strzale Rafała Wolskiego. Odpowiedź Jagiellonii była jednak szybka – niespełna dziesięć minut później do wyrównania doprowadził Jesus Imaz. W końcówce meczu Radomiak musiał radzić sobie w osłabieniu, gdy czerwoną kartkę otrzymał obrońca Michał Kaput.

„To jest taka świadomość, że patrzysz z boku na mecz, który powinien zakończyć się twoim zwycięstwem, a finalnie mógł zakończyć się porażką”

Jaka była ocena trenera Jagiellonii po meczu?

Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec po meczu wyraził podziękowania dla swoich piłkarzy. Podkreślił, że włożyli w spotkanie dużo jakości, zaangażowania i determinacji, aby je wygrać. Siemieniec był dumny z prezentowanego stylu gry i liczby stworzonych sytuacji, żałując jedynie, że jego zespół zdobył tylko jednego gola.

Szkoleniowiec Jagiellonii wskazał, że po pierwszych dwudziestu minutach spotkania, biorąc pod uwagę stworzone okazje, jego drużyna powinna prowadzić jedną lub dwiema bramkami. Mimo to, po stracie gola, Jagiellonia przejęła inicjatywę, ale Radomiak również miał znakomite okazje do zwycięstwa. Siemieniec ocenił Radomiaka jako trudnego i dobrze zorganizowanego przeciwnika z jakościowymi piłkarzami.

„Do pełni szczęścia zabrakło nam trzech punktów, ale liga jest trudna, mamy punkt, uważam że po meczu bardzo fajnym, otwartym, w którym się dużo działo i nudy nie było”

„Z perspektywy tu i teraz są to bardziej stracone dwa punkty, niż zyskany jeden. Ale scenariusz meczu był też taki, że gdyby Capita wykorzystał sytuację (sam na sam), to moglibyśmy dzisiaj w ogóle nie mieć nic i dopiero bylibyśmy rozczarowani po takim meczu, przegrywając u siebie. Po sezonie będziemy mogli powiedzieć, czy to był zwycięski remis czy rozczarowujący”

Co mówił sztab Radomiaka o remisie w Białymstoku?

Radomiaka Radom w Białymstoku prowadził Kiko Ramirez, asystent trenera Goncalo Feio, który został ukarany czerwoną kartką w poprzedniej kolejce. Na konferencję prasową przybył Daniel Wojtasz, inny członek sztabu szkoleniowego, który ocenił remis jako wynik obiektywnie sprawiedliwy, choć zaznaczył, że zespół jechał po zwycięstwo.

Wojtasz przyznał, że gra Radomiaka w pierwszej połowie nie była zadowalająca, co doprowadziło do korekt w przerwie. W drugiej części meczu gra wyglądała już lepiej, charakteryzując się skuteczniejszym pressingiem i lepszą kontrolą nad piłką. Radomiak miał w drugiej połowie dwie znakomite sytuacje, niewykorzystane przez Capitę i Mauridesa, musiał też bronić się w osłabieniu.

„Widać było jakość, którą widzę na co dzień na treningu”

