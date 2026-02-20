Malwina Wędzikowska przyćmiła wszystkich na premierze. W tej kreacji nie ma miejsca na błędy

Wydarzenie zorganizowane w historycznych wnętrzach warszawskiego Hotelu Bellotto przyciągnęło tłum gwiazd i przedstawicieli mediów, ale to prowadząca hitowy format TVN zagrała pierwsze skrzypce. Choć konkurencja na ściankach bywa spora, Malwina Wędzikowska zdominowała błysk fleszy, prezentując się w stylizacji, która idealnie łączyła elegancję z odrobiną pikanterii. Trudno było nie odnieść wrażenia, że gospodyni programu doskonale wie, jak budować napięcie nie tylko na ekranie, ale i na czerwonym dywanie.

Czerń w wydaniu masterclass. Wędzikowska zna się na rzeczy

Tego wieczoru Wędzikowska postawiła na klasyczną czerń, ale w wydaniu dalekim od nudy. Jej kreacja była mistrzowskim połączeniem konstrukcji i swobody. Góra sukni przypominała gorset, który perfekcyjnie modelował sylwetkę i akcentował talię. Z kolei dół kreacji został puszczony luźno, miękko opływając nogi i nadając całości lekkości. Taki kontrast sprawił, że stylizacja wyglądała na przemyślaną w każdym calu – dokładnie tak, jak strategie w programie, który prowadzi.

Uzupełnieniem looku była złota biżuteria, która świetnie korespondowała z opaloną skórą gwiazdy, oraz klasyczne czarne szpilki, dodające całej sylwetce posągowego charakteru. Jeśli chodzi o fryzurę i makijaż, obyło się bez zbędnego przepychu. Postawiła na delikatne fale i subtelny makijaż, co pozwoliło zachować balans i nie przytłoczyć wyrazistej sukni. To była lekcja stylu, którą warto zapamiętać.

Nowy sezon "The Traitors". Kiedy emisja w TVN?

Fani formatu mogą już zacierać ręce, bo intrygi wracają na antenę. Nowy sezon "The Traitors. Zdrajcy" zapowiada się emocjonująco. Uczestnicy ponownie wejdą do tajemniczego dworu, gdzie zasady gry i wszechobecne podejrzenia szybko zweryfikują ich lojalność. Telewizyjna premiera rusza w niedzielę, 22 lutego 2026 roku o godzinie 19:45 na antenie TVN. Szykują się zwroty akcji, które z pewnością wbiją widzów w fotele.

