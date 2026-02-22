Przełączcie dziś o 20. Pokażą "najlepszy film w historii kina"

Program TV - co obejrzeć dziś w telewizji?

Program TV na dziś oferuje dość różnorodny wybór. Wieczorem stacje telewizyjne pokażą zarówno klasykę kina, jak i komedie oraz nową edycję "The Traitors. Zdrajcy". O 18:45 na antenie TVP2 będzie można obejrzeć "Dusigrosza", zaś o 23:26 Polsat pokaże polskich "Swingersów". Z kolei TVN, po emisji pierwszego odcinka trzeciego sezonu "Zdrajców", puści kultową komedię romantyczną "Sposób na teściową". Wielbicielom kina akcji polecam zaś przełączyć na TV Puls, gdzie o 20:00 ruszy "Tomb Raider". Największą perełkę przygotował jednak TVN7.

"Skazani na Shawshank". TVN7 pokaże "najlepszy film w historii kina"

"Skazani na Shawshank" w reżyserii Franka Darabonta (któremu zawdzięczamy też "Zieloną milę" i pierwsze, te dobre, sezony "The Walking Dead") to głośna adaptacja książki Stephena Kinga. Zadebiutował w 1994 roku i od wielu lat okupuje pierwsze miejsce na liście najlepszych filmów w dziejach kina w polskim serwisie Filmweb.

Akcja "Skazanych na Shawshank" rozgrywa się na przełomie lat 40. i 50. w Stanach Zjednoczonych. Głównym bohaterem jest Andy Dufresne - poczciwy bankier z Nowej Anglii, który zostaje oskarżony, a następnie skazany za podwójne morderstwo, żony i jej kochanka. Trafia do brutalnego więziennego świata, gdzie rządzi religijny fanatyk naczelnik Norton wraz ze swą armią sadystycznych strażników, a żadne zasady i humanitaryzm nie mają racji bytu. Andy nie traci jednak nadziei i z pomocą swego sprytu oraz przyjaciela Ellisa Boyda "Reda" Reddinga walczy o wolność i sprawiedliwość.

W obsadzie znaleźli się m.in. Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, William Sadler, Clancy Brown, Gil Bellows, Mark Rolston, James Whitmore i Jeffrey DeMunn, Larry Brandenburg. TVN7 pokaże "Skazanych na Shawshank" dziś o 20:00. Później odbędzie się z kolei emisja superbohaterskiego widowiska z Margot Robbie w roli głównej - "Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)".

Same pochwały, zero Oscarów

Choć "Skazani na Shawshank" uchodzą za wzór adaptacji i jedno z największych osiągnięć w dziejach kina, nie wyszarpali dla siebie ani jednego Oscara. Nominacji było łącznie siedem i to w najważniejszych kategoriach - m.in. za najlepszy film, rolę pierwszoplanową, scenariusz, muzykę i zdjęcia. Film Franka Darabonta przegrał jednak starcie w głównej kategorii i Oscar za najlepszy film powędrował do "Forresta Gumpa" (który zdaniem użytkowników Filmwebu jest szóstym najlepszym filmem w dziejach).

