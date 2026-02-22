Przełączcie dziś o 20. Pokażą "najlepszy film w historii kina"

2026-02-22 13:32

W programie telewizyjnym na dziś widzów czeka nie lada gratka. TVN7 pokaże klasykę kina, od lat uważaną za najlepszy film, jaki kiedykolwiek powstał. Co ciekawe "Skazani na Shawshank" nie dostali ani jednego Oscara.

Skazani na Shawshank. TVN7 pokaże najlepszy film w historii kina

Autor: Columbia Pictures / Warner Bros. Pictures/ Materiały prasowe

Program TV - co obejrzeć dziś w telewizji?

Program TV na dziś oferuje dość różnorodny wybór. Wieczorem stacje telewizyjne pokażą zarówno klasykę kina, jak i komedie oraz nową edycję "The Traitors. Zdrajcy". O 18:45 na antenie TVP2 będzie można obejrzeć "Dusigrosza", zaś o 23:26 Polsat pokaże polskich "Swingersów". Z kolei TVN, po emisji pierwszego odcinka trzeciego sezonu "Zdrajców", puści kultową komedię romantyczną "Sposób na teściową". Wielbicielom kina akcji polecam zaś przełączyć na TV Puls, gdzie o 20:00 ruszy "Tomb Raider". Największą perełkę przygotował jednak TVN7.

"Skazani na Shawshank". TVN7 pokaże "najlepszy film w historii kina"

"Skazani na Shawshank" w reżyserii Franka Darabonta (któremu zawdzięczamy też "Zieloną milę" i pierwsze, te dobre, sezony "The Walking Dead") to głośna adaptacja książki Stephena Kinga. Zadebiutował w 1994 roku i od wielu lat okupuje pierwsze miejsce na liście najlepszych filmów w dziejach kina w polskim serwisie Filmweb.

Akcja "Skazanych na Shawshank" rozgrywa się na przełomie lat 40. i 50. w Stanach Zjednoczonych. Głównym bohaterem jest Andy Dufresne - poczciwy bankier z Nowej Anglii, który zostaje oskarżony, a następnie skazany za podwójne morderstwo, żony i jej kochanka. Trafia do brutalnego więziennego świata, gdzie rządzi religijny fanatyk naczelnik Norton wraz ze swą armią sadystycznych strażników, a żadne zasady i humanitaryzm nie mają racji bytu. Andy nie traci jednak nadziei i z pomocą swego sprytu oraz przyjaciela Ellisa Boyda "Reda" Reddinga walczy o wolność i sprawiedliwość.

W obsadzie znaleźli się m.in. Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, William Sadler, Clancy Brown, Gil Bellows, Mark Rolston, James Whitmore i Jeffrey DeMunn, Larry Brandenburg. TVN7 pokaże "Skazanych na Shawshank" dziś o 20:00. Później odbędzie się z kolei emisja superbohaterskiego widowiska z Margot Robbie w roli głównej - "Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)".

Same pochwały, zero Oscarów

Choć "Skazani na Shawshank" uchodzą za wzór adaptacji i jedno z największych osiągnięć w dziejach kina, nie wyszarpali dla siebie ani jednego Oscara. Nominacji było łącznie siedem i to w najważniejszych kategoriach - m.in. za najlepszy film, rolę pierwszoplanową, scenariusz, muzykę i zdjęcia. Film Franka Darabonta przegrał jednak starcie w głównej kategorii i Oscar za najlepszy film powędrował do "Forresta Gumpa" (który zdaniem użytkowników Filmwebu jest szóstym najlepszym filmem w dziejach).

