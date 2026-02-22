Pierwsza miłość, odcinek 4168. Bolesny cios dla Emilki. To koniec wielkich planów

"Pierwsza miłość" odcinek 4168 - czwartek, 5.03.2026, o godz. 18 w Polsacie

Fani serialu zasiądą przed telewizorami w czwartek, 5 marca 2026 roku o godzinie 18:00, by na antenie Polsatu śledzić dalsze losy mieszkańców Wadlewa. Najnowszy epizod przyniesie gorzkie rozczarowanie dla Emilki. Kobieta, próbując otrząsnąć się po traumatycznych przeżyciach z psychopatą Mateuszem Stikiem, rzuciła się w wir nowej relacji. Jej marzenia o szybkim ułożeniu sobie życia i wspólnym urlopie zderzą się jednak z brutalną rzeczywistością. Kochanek nie podzieli jej entuzjazmu, uznając, że sprawy toczą się zdecydowanie za szybko.

Fryderyk wystraszy się romansu z Emilką w 4168. odcinku

Graff, znany w okolicy jako "król dżemu", nie spodziewał się, że znajomość z Emilką błyskawicznie wejdzie na etap poważnych deklaracji. Mężczyzna poczuje się przytłoczony wizją stałego związku, którą roztoczy przed nim partnerka. Zamiast cieszyć się z planów na przyszłość, Fryderyk wpadnie w panikę. Lęk przed zobowiązaniem okaże się silniejszy niż uczucie, co doprowadzi do drastycznej decyzji o wycofaniu się z tej relacji.

Tak będzie wyglądało rozstanie w serialu "Pierwsza miłość"

Reakcja Graffa będzie dla Emilki szokiem. Mężczyzna nie zdobędzie się na szczerą rozmowę – po prostu zniknie. Przestanie odbierać telefony i nie pojawi się w pracy, co dla kobiety stanie się jasnym sygnałem końca ich romansu. Boleśnie uświadomi sobie, że dla tej niepewnej relacji porzuciła Bartka, odsiadującego wyrok za napad. Początkowa rozpacz szybko ustąpi miejsca wściekłości. Zraniona bohaterka obieca sobie, że już nigdy nie pozwoli żadnemu mężczyźnie się skrzywdzić i nie uroni przez nich ani jednej łzy.

Czy porzucona Emilka wróci do Bartka?

Obrotu spraw nie zmartwi jedynie Mariana Śmiałka. Ojciec Emilki upatruje w ucieczce Fryderyka szansy na opamiętanie się córki i jej powrót do męża. Sytuacja jest jednak skomplikowana, bo Miedzianowski w więzieniu przechodzi prawdziwy kryzys. Mężczyzna, który stracił rodzinę i trafił za kraty, jest w fatalnym stanie psychicznym. Gdyby nie wsparcie lekarki Ilony, Bartek mógłby posunąć się do desperackich kroków. Czy po tym, jak Emilka go potraktowała, będzie w ogóle chciał o niej słyszeć?