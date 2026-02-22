Lech Poznań prowadzi w Ekstraklasie. Dwie bramki do przerwy, co z Koroną Kielce w drugiej połowie?

Decydujące bramki Lecha Poznań do przerwy

W pierwszej połowie spotkania Korona Kielce – Lech Poznań, drużyna z Poznania wyraźnie zdominowała grę, zdobywając dwie ważne bramki, które zapewniły jej komfortowe prowadzenie. Pierwsze trafienie miało miejsce w 30. minucie, kiedy to Ali Gholizadeh skutecznie umieścił piłkę w siatce po sprawnie przeprowadzonej akcji ofensywnej, otwierając wynik meczu na 0:1.

Tuż przed przerwą, zaledwie dwie minuty po regulaminowym czasie gry, w doliczonym czasie pierwszej połowy (45+2), Antonio Milić podwyższył prowadzenie, ustalając wynik do przerwy na 0:2. Ta bramka, zdobyta w kluczowym momencie, znacząco poprawiła sytuację Lecha i zwiększyła presję na gospodarzach przed drugą odsłoną spotkania w Ekstraklasie.

Jaka rola sędziego Piotra Lasyka?

Przebieg pierwszej części meczu był nadzorowany przez sędziego głównego Piotra Lasyka z Bytomia, który skrupulatnie czuwał nad prawidłowością rozgrywek i podejmował decyzje. Choć decyzje arbitra miały wpływ na płynność gry, to przede wszystkim skuteczność ofensywna Lecha Poznań była kluczowa dla ustalonego na przerwę wyniku 0:2.

Prowadzenie 0:2 do przerwy stawia Koronę Kielce przed niezwykle trudnym zadaniem w drugiej połowie, wymagając od niej znacznego wysiłku i zmiany strategii, aby odwrócić losy spotkania. Lech Poznań natomiast miał komfortową pozycję, co pozwalało mu kontrolować dalszy przebieg gry i dążyć do utrzymania korzystnego rezultatu w tym ważnym meczu Ekstraklasy.

