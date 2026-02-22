"The Traitors. Zdrajcy". Ile odcinków liczy 3. edycja i kiedy finał? Oto harmonogram premier

2026-02-22 15:09

Trzecia edycja "The Traitors. Zdrajcy" startuje w niedzielę 22 lutego i potrwa kilkanaście tygodni. Malwina Wędzikowska powraca w roli prowadzącej, zmienia się zaś miejsce akcji - tym razem Zdrajcy i Lojalni zmierzą się we francuskim Chateau de Bournel - tajemniczej pałacowej rezydencji otoczonej rozległymi lasami i malowniczymi wzgórzami. Ile odcinków liczy "The Traitors 3" i kiedy zobaczymy finał? Kim są uczestnicy? Już wszystko tłumaczymy.

The Traitors. Zdrajcy - liczba odcinków, finał i uczestnicy

i

Autor: Warner Bros. Discovery/ TVN/ Materiały prasowe

W trzeciej edycji "The Traitors. Zdrajcy" Malwina Wędzikowska i uczestnicy przenoszą się do nowego zamku - Chateau de Bournel we Francji. Tegoroczny skład jest naprawdę mocny i budzi wiele kontrowersji. Wśród Lojalnych i Zdrajców znaleźli się bowiem m.in. studentka i wykładowca, policjantka i barman, DJ-ka i negocjator, zawodowy pokerzysta i strażak, a także... ksiądz i striptizerka. Uczestnicy zawalczą o wygraną pod czujnym okiem nie tylko Malwiny, ale i pana tego zamku - kota Jean-Pierre'a. Czy jego obecność wpłynie na przebieg gry? Przekonamy się. Przejdźmy jednak do meritum, czyli liczby odcinków trzeciej edycji "Zdrajców" i składu uczestników.

"The Traitors. Zdrajcy" - ile odcinków liczy 3. edycja i kiedy finał?

Pierwszy odcinek trzeciej edycji "The Traitors. Zdrajcy" ukaże się w niedzielę 22 lutego o godz. 19:45 na antenie TVN. Nowy sezon liczy łącznie 12 odcinków, zatem jeśli nadawca nie zdecyduje się na przerwy w emisji z okazji Wielkanocy i Święta Konstytucji Trzeciego Maja, wielki finał "The Traitors 3" powinniśmy obejrzeć w niedzielę 11 maja.

"The Traitors. Zdrajcy" - uczestnicy 3. edycji

Jak już wspominaliśmy, uczestnicy trzeciego sezonu "The Traitors. Zdrajcy" to mieszanka wybuchowa i prawdziwy kalejdoskop rozmaitych osobowości. Udział w programie biorą:

  • Marianna Wie - striptizerka + tarocistka/wiedźma + twórczyni mediów społecznościowych;
  • Piotr Sowiński - zawodowy pokerzysta;
  • Katarzyna Szopińska - psycholog, seksuolog (szkolenie na psychoterapeutkę) + była przedstawicielka handlowa;
  • Marcin Lipski - aktor + frontman MC Fire (performer ognia) + członek Totoimpro (teatr improwizowany) + producent filmów;
  • Maciej Mazurkiewicz - Manager w znanym biurze podróży;
  • Natalia Prokaziuk - trenerka i mentorka agentów ubezpieczeniowych + trenerka public speaking + edukatorka AI;
  • Dariusz Majerek - wykładowca matematyki, statystyk, doktor nauk;
  • Sebastian Tomala - Barber + model + influencer;
  • Karolina Mrowińska - handlowiec internetowy (moda, kosmetyki, baseny Polska-UK) + influencerka;
  • Maks Baczyński - początkujący model;
  • Iza Chojnacka - konferansjerka CHOJNACKIE TWINS + modelka;
  • Daria Chojnacka - DJ-ka - CHOJNACKIE TWINS + modelka;
  • Magdalena Swat - influencerka + modelka + modystka;
  • Andrzej Juskowiak - pełnomocnik zarządu ds. umów najmu w dużej korporacji + ławnik w sądzie karnym;
  • Dorota Matuszak - policjantka z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego;
  • Igor Powierża - pilot prywatnego odrzutowca - powietrznej taksówki dla bogaczy;
  • Jarosław Pawłóczenko - manager klubu nocnego + barman w kultowym klubie;
  • Łucja Rybak - influencerka + aktorka (serial "Waksy") + organizatorka eventów;
  • Katarzyna Brzozowska - animatorka eventowa (szczudła, bicykl, balony, wróżka) i autorka książek dla dzieci;
  • Tomasz Wiśniewski - strażak + weteran brytyjskich reality show (11 programów);
  • Oliwia Żelichowska - studiuje dziennikarstwo, chciałaby pracować w telewizji i zajmować się sprawami politycznymi;
  • Wioleta Przystarz - "Królowa Motywacji", autorka thrillera psychologicznego "Sznur Potrójny", dyplomowana trenerka biznesu, coach i mentorka;
  • Paweł Sobierajski - starszy kucharz/chef zmianowy;
  • Ksiądz Rafał Główczyński - "Ksiądz z osiedla".
