"The Traitors. Zdrajcy". Ile odcinków liczy 3. edycja i kiedy finał? Oto harmonogram premier

W trzeciej edycji "The Traitors. Zdrajcy" Malwina Wędzikowska i uczestnicy przenoszą się do nowego zamku - Chateau de Bournel we Francji. Tegoroczny skład jest naprawdę mocny i budzi wiele kontrowersji. Wśród Lojalnych i Zdrajców znaleźli się bowiem m.in. studentka i wykładowca, policjantka i barman, DJ-ka i negocjator, zawodowy pokerzysta i strażak, a także... ksiądz i striptizerka. Uczestnicy zawalczą o wygraną pod czujnym okiem nie tylko Malwiny, ale i pana tego zamku - kota Jean-Pierre'a. Czy jego obecność wpłynie na przebieg gry? Przekonamy się. Przejdźmy jednak do meritum, czyli liczby odcinków trzeciej edycji "Zdrajców" i składu uczestników.

"The Traitors. Zdrajcy" - ile odcinków liczy 3. edycja i kiedy finał?

Pierwszy odcinek trzeciej edycji "The Traitors. Zdrajcy" ukaże się w niedzielę 22 lutego o godz. 19:45 na antenie TVN. Nowy sezon liczy łącznie 12 odcinków, zatem jeśli nadawca nie zdecyduje się na przerwy w emisji z okazji Wielkanocy i Święta Konstytucji Trzeciego Maja, wielki finał "The Traitors 3" powinniśmy obejrzeć w niedzielę 11 maja.

"The Traitors. Zdrajcy" - uczestnicy 3. edycji

Jak już wspominaliśmy, uczestnicy trzeciego sezonu "The Traitors. Zdrajcy" to mieszanka wybuchowa i prawdziwy kalejdoskop rozmaitych osobowości. Udział w programie biorą:

Marianna Wie - striptizerka + tarocistka/wiedźma + twórczyni mediów społecznościowych;

