"The Traitors. Zdrajcy". Ile odcinków liczy 3. edycja i kiedy finał? Oto harmonogram premier

W trzeciej edycji "The Traitors. Zdrajcy" Malwina Wędzikowska i uczestnicy przenoszą się do nowego zamku - Chateau de Bournel we Francji. Tegoroczny skład jest naprawdę mocny i budzi wiele kontrowersji. Wśród Lojalnych i Zdrajców znaleźli się bowiem m.in. studentka i wykładowca, policjantka i barman, DJ-ka i negocjator, zawodowy pokerzysta i strażak, a także... ksiądz i striptizerka. Uczestnicy zawalczą o wygraną pod czujnym okiem nie tylko Malwiny, ale i pana tego zamku - kota Jean-Pierre'a. Czy jego obecność wpłynie na przebieg gry? Przekonamy się. Przejdźmy jednak do meritum, czyli liczby odcinków trzeciej edycji "Zdrajców" i składu uczestników.
"The Traitors. Zdrajcy" - ile odcinków liczy 3. edycja i kiedy finał?
Pierwszy odcinek trzeciej edycji "The Traitors. Zdrajcy" ukaże się w niedzielę 22 lutego o godz. 19:45 na antenie TVN. Nowy sezon liczy łącznie 12 odcinków, zatem jeśli nadawca nie zdecyduje się na przerwy w emisji z okazji Wielkanocy i Święta Konstytucji Trzeciego Maja, wielki finał "The Traitors 3" powinniśmy obejrzeć w niedzielę 11 maja.
"The Traitors. Zdrajcy" - uczestnicy 3. edycji
Jak już wspominaliśmy, uczestnicy trzeciego sezonu "The Traitors. Zdrajcy" to mieszanka wybuchowa i prawdziwy kalejdoskop rozmaitych osobowości. Udział w programie biorą:
- Marianna Wie - striptizerka + tarocistka/wiedźma + twórczyni mediów społecznościowych;
- Piotr Sowiński - zawodowy pokerzysta;
- Katarzyna Szopińska - psycholog, seksuolog (szkolenie na psychoterapeutkę) + była przedstawicielka handlowa;
- Marcin Lipski - aktor + frontman MC Fire (performer ognia) + członek Totoimpro (teatr improwizowany) + producent filmów;
- Maciej Mazurkiewicz - Manager w znanym biurze podróży;
- Natalia Prokaziuk - trenerka i mentorka agentów ubezpieczeniowych + trenerka public speaking + edukatorka AI;
- Dariusz Majerek - wykładowca matematyki, statystyk, doktor nauk;
- Sebastian Tomala - Barber + model + influencer;
- Karolina Mrowińska - handlowiec internetowy (moda, kosmetyki, baseny Polska-UK) + influencerka;
- Maks Baczyński - początkujący model;
- Iza Chojnacka - konferansjerka CHOJNACKIE TWINS + modelka;
- Daria Chojnacka - DJ-ka - CHOJNACKIE TWINS + modelka;
- Magdalena Swat - influencerka + modelka + modystka;
- Andrzej Juskowiak - pełnomocnik zarządu ds. umów najmu w dużej korporacji + ławnik w sądzie karnym;
- Dorota Matuszak - policjantka z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego;
- Igor Powierża - pilot prywatnego odrzutowca - powietrznej taksówki dla bogaczy;
- Jarosław Pawłóczenko - manager klubu nocnego + barman w kultowym klubie;
- Łucja Rybak - influencerka + aktorka (serial "Waksy") + organizatorka eventów;
- Katarzyna Brzozowska - animatorka eventowa (szczudła, bicykl, balony, wróżka) i autorka książek dla dzieci;
- Tomasz Wiśniewski - strażak + weteran brytyjskich reality show (11 programów);
- Oliwia Żelichowska - studiuje dziennikarstwo, chciałaby pracować w telewizji i zajmować się sprawami politycznymi;
- Wioleta Przystarz - "Królowa Motywacji", autorka thrillera psychologicznego "Sznur Potrójny", dyplomowana trenerka biznesu, coach i mentorka;
- Paweł Sobierajski - starszy kucharz/chef zmianowy;
- Ksiądz Rafał Główczyński - "Ksiądz z osiedla".