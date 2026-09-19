Polska w ćwierćfinale ME siatkarzy. Kto będzie rywalem w kolejnym meczu?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-19 16:44

Reprezentacja Polski w siatkówce pewnie awansowała do ćwierćfinału mistrzostw Europy. Polscy siatkarze pokonali Łotwę 3:0 i czekają na kolejnego przeciwnika. Z kim zagrają podopieczni trenera Nikoli Grbicia?

Dłonie siatkarzy tworzących blok przy siatce. O awansie Polski do ćwierćfinału ME przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dłonie siatkarzy tworzące blok przy siatce, próbujące zatrzymać kolorową piłkę na hali sportowej.

Polska w ćwierćfinale ME siatkarzy

Polscy siatkarze odnieśli zdecydowane zwycięstwo nad drużyną Łotwy 3:0 (25:17, 25:16, 25:16) w meczu 1/8 finału mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, zaprezentowali wysoką formę i nie dali szans rywalom na nawiązanie wyrównanej walki.

Wcześniej reprezentacja Polski zakończyła zmagania w grupie B na pierwszej pozycji. Zespół zdołał wygrać cztery spotkania w stosunku 3:0, notując tylko jedną przegraną – 2:3 z reprezentacją Bułgarii.

Z kim zagra Polska w ćwierćfinale?

W ćwierćfinale mistrzostw Europy polscy siatkarze zmierzą się ze zwycięzcą sobotniego pojedynku pomiędzy Bułgarią a Niemcami. Istnieje zatem możliwość, że podopieczni Nikoli Grbicia ponownie zagrają z gospodarzem turnieju.

Mecze ćwierćfinałowe odbędą się w bułgarskiej Sofii we wtorek. Wynik sobotniego starcia zdecyduje, która drużyna stanie na drodze obrońców tytułu w walce o strefę medalową.

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