Polscy siatkarze rozbili Łotwę w mistrzostwach Europy. Błyskawiczny awans do ćwierćfinału

Szybka demolka i awans reprezentacji Polski

Polska kadra siatkarzy, która broni tytułu na mistrzostwach Starego Kontynentu, błyskawicznie zameldowała się w ćwierćfinale, prezentując wyśmienitą dyspozycję.

Reprezentanci Polski nie pozostawili złudzeń łotewskiej drużynie, kończąc spotkanie w zaledwie godzinę i udowadniając swoją dominację na boisku wygraną 3:0.

Sukces przypieczętowali świetnie dysponowani Tomasz Fornal oraz Wilfredo Leon, a teraz kibice zastanawiają się, na kogo podopieczni Nikoli Grbicia trafią w drodze po medal.

Polska zdominowała Łotwę od samego początku

Biało-Czerwoni od pierwszych fragmentów gry narzucili przeciwnikom swoje twarde warunki. Szybkie zbudowanie bezpiecznej przewagi punktowej wynikało z bezlitosnych ataków i skutecznego bloku, przez co łotewscy siatkarze wydawali się całkowicie zdezorientowani i bezradni. Premierowa partia padła łupem naszej ekipy z wynikiem 25:17. Chociaż drugi set rozpoczął się od w miarę wyrównanej walki punkt za punkt, to dość szybko sytuacja wróciła do normy i Polacy przejęli pełną kontrolę.

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QUIZ: Co wiesz o polskiej siatkówce? Pytanie 1 z 12 1. Który siatkarz reprezentacji Polski zdobywał złoty medal mistrzostw Europy (2009) i jest obecny podczas imprezy w 2023 roku? Paweł Zatorski Karol Kłos Bartosz Kurek Następne pytanie

„Gdy za zagrywkę wziął się Leon, przewaga Polaków zaczęła rosnąć w oczach”

Tak relacjonowaliśmy to spotkanie na żywo. Finalnie reprezentacja Polski triumfowała w drugiej partii 25:16.

Tomasz Fornal i Wilfredo Leon poprowadzili kadrę do zwycięstwa

Ostatni set był w zasadzie tylko kropką nad "i". Polacy grali bardzo swobodnie, ale nie tracili koncentracji, systematycznie powiększając dystans nad rywalami. Najjaśniejszą postacią polskiego zespołu był Tomasz Fornal, który zapisał na swoim koncie 14 oczek, imponując fantastyczną skutecznością w ofensywie.

Dobre zawody rozgrywał nie tylko Tomasz Fornal. Znakomite wsparcie zapewnił Wilfredo Leon swoimi niesamowicie mocnymi zagrywkami, a swoje przysłowiowe trzy grosze dołożyli także Bartłomiej Bołądź i Szymon Jakubiszak, zdobywając dla Polski ważne punkty. Rywalizację zwieńczył potężny polski blok, który idealnie odzwierciedlał przebieg tego spotkania i ścianę, od której odbijali się Łotysze.

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Kolejny mecz Biało-Czerwoni rozegrają we wtorek w Sofii. W walce o półfinał ich rywalem będzie triumfator pojedynku pomiędzy Bułgarią a Niemcami.