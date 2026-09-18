Kontrowersyjna produkcja poruszająca trudne tematy. Prawdziwy fenomen "Galerianek"

Premiera głośnego tytułu "Galerianki" miała miejsce 25 września 2009 roku. Od tego momentu minęło już 17 lat, a produkcja w reżyserii Katarzyny Rosłaniec wciąż wywołuje sporo emocji i zmusza do refleksji. Dzieło błyskawicznie przyciągnęło uwagę widzów oraz krytyków, co przełożyło się na ogromne zainteresowanie w kinach. W ciągu zaledwie 52 dni emisji na wielkim ekranie wpływy ze sprzedaży biletów przekroczyły 9 milionów złotych. Sukces komercyjny szedł w parze z uznaniem całej branży, o czym świadczą liczne nagrody za najlepszy debiut na festiwalach filmowych w Gdyni czy Koszalinie.

Fabuła polskiego dramatu obyczajowego opiera się na niezwykle trudnym i nierzadko przemilczanym problemie społecznym. Historia skupia się na losach 15-letnich gimnazjalistek szukających w centrach handlowych zamożnych sponsorów. Młode dziewczyny w zamian za zbliżenia fizyczne otrzymywały od mężczyzn modną odzież, drobną elektronikę czy po prostu gotówkę. Ten mocny i do bólu realistyczny obraz obnażył brutalne realia wkraczania w dorosłość przez nastolatki, dla których dobra materialne stały się najwyższą wartością życiową.

Tak dzisiaj wyglądają filmowe Galerianki. Aktorki są nie do poznania!

Kluczowe role i początki wielkich karier. Kto wystąpił w słynnym dramacie?

Obsada produkcji "Galerianki" to doskonałe połączenie świeżych twarzy debiutantek oraz uznanych i niezwykle doświadczonych gwiazd polskiej sceny. Główne role nastolatek zagrane zostały przez młode aktorki, dla których tak kontrowersyjny projekt okazał się ogromnym wyzwaniem. Wcielenie się w pogubione życiowo postacie wymagało wielkiej odwagi. Na ekranie pojawiły się wyraziste bohaterki:

Anna Karczmarczyk jako cicha i wycofana Alicja

Dagmara Krasowska grająca pewną siebie Milenę Trecz

Dominika Gwit w roli naiwnej Kai

Magdalena Ciurzyńska jako poszukująca akceptacji Julia

Warto wyraźnie podkreślić, że za swój poruszający występ Anna Karczmarczyk otrzymała prestiżową nagrodę za najlepszy debiut aktorski, co otworzyło jej drzwi do wielu kolejnych zawodowych wyzwań. W tle młodzieńczych rozterek pojawili się również dorośli, odgrywający równie istotną rolę w całej fabule. W postaci opiekunów wcielili się kultowi polscy artyści. Izabela Kuna oraz Artur Barciś brawurowo odegrali rodziców Alicji, natomiast Izabela Dąbrowska i Tomasz Zaród zaprezentowali się jako rodzice Julii. Na ekranie można było dostrzec także Franciszka Przybylskiego jako Michała oraz Dominikę Kluźniak w roli lekarki.

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Zaskakująca przemiana obsady na przestrzeni lat. Czas płynie nieubłaganie

Obecny 2026 rok doskonale uświadamia nam, jak ogromny upływ czasu dzieli nas od głośnej premiery "Galerianek". Młode gwiazdy produkcji dawno zdążyły dorosnąć i wejść w zupełnie nowy, dojrzały etap swojego życia. Nastoletnie buntowniczki znane z wielkiego ekranu to dziś dorosłe kobiety z pokaźnym bagażem doświadczeń życiowych i zawodowych. Drogi aktorek się rozeszły, a każda z nich napisała własny scenariusz na przyszłość.

Wizualna metamorfoza całej obsady potrafi wprawić w prawdziwe osłupienie. Zmianie uległy nie tylko ich rysy twarzy, ale także styl ubierania się, fryzury i ogólny wizerunek medialny. Część z nich do dziś bryluje na czerwonych dywanach, inni wybrali życie zdecydowanie z dala od błysku fleszy. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć, w której zebraliśmy ujęcia głównych bohaterek kiedyś i dziś. Różnica w wyglądzie aktorów jest kolosalna i doskonale obrazuje, jak bardzo zmienili się przez te wszystkie lata.