Karolina Ludwiniak bała się aktorów z "Rancza"! Serialowa Dorotka opowiedziała o pierwszym spotkaniu

Serialowa Dorotka stresowała się pierwszym dniem

Karolina Ludwiniak opowiedziała o swoich obawach związanych ze współpracą z doświadczonymi artystami. Jak powiedziała młoda aktorka w rozmowie dla VOX FM, znałam tych wszystkich aktorów z telewizji, teatrów i filmów. - Miałam tremę, bo wejście w grupę, która pracuje ze sobą od dziesięciu lat, a niektórzy znają się nawet od ponad dwudziestu - mówiła. Jej początkowe obawy szybko jednak minęły. Twórcy "Rancza" przyjęli nową koleżankę z dużą życzliwością.

To bardzo zgrana rodzina. Zostałam powitana niezwykle ciepło przez wszystkich - opowiada Ludwiniak.

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Karolina Ludwiniak o gwiazdach "Rancza"

Pierwsze wrażenie nowej gwiazdy serialu było bardzo dobre.

To bardzo zgrana rodzina. Zostałam powitana niezwykle ciepło przez wszystkich. (...) Aktorzy tacy jak pani Ilona Ostrowska, Cezary Żak czy Artur Barciś powitali mnie z ogromną otwartością, za co jestem im bardzo wdzięczna. Poczułam się, jakbym naprawdę tam pasowała, a nie przychodziła jako świeżak - podkreśla Karolina Ludwiniak.

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Rola jest dla niej wyzwaniem

Karolina Ludwiniak zagra Dorotkę, córkę Lucy, granej przez Ilonę Ostrowską, oraz Kusego, w którego wcielał się zmarły Paweł Królikowski. Wcześniej widzowie znali Dorotkę jako małą dziewczynkę, dlatego przed młodą aktorką stanęło zadanie zmierzenia się z oczekiwaniami fanów serialu.