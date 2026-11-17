Zemsta Wysockiego na egzaminie Uli w 4320 odcinku „Na Wspólnej”

W 4320 odcinku „Na Wspólnej” dobrze przygotowana do nauki Ula będzie pewna, że bez problemu zaliczy poprawkę z histologii. Studentka założy, że po złożeniu w dziekanacie wniosku o zmianę egzaminatora nie spotka już Wysockiego. Wcześniej wykładowca podstępnie zwabił dziewczynę do swojego mieszkania i wykorzystał, a zaraz potem zaczął domagać się od niej czegoś więcej oraz stosować szantaż.

Rzeczywistość w 4320 odcinku „Na Wspólnej” bardzo zaskoczy Hofferównę, ponieważ Wysocki ostatecznie pojawi się na jej egzaminie. Władze uczelni wyślą na miejsce jedynie obserwatorkę, która będzie tam wyłącznie dla zachowania pozorów. Kobieta nie zareaguje na jawną zemstę wykładowcy na studentce za to, że dziewczyna odrzuciła jego zaloty i zdecydowała się go oskarżyć.

Ula wyzna Kamilowi prawdę o wykładowcy w 4320 odcinku „Na Wspólnej”

Wydarzenia z 4320 odcinka „Na Wspólnej” sprawią, że Ula kompletnie się załamie. Zapłakana dziewczyna po powrocie do domu wreszcie wyzna ojcu całą prawdę o zachowaniu wykładowcy, nie mogąc dłużej ukrywać swoich emocji. Córka Kamila dotkliwie zrozumie, że w pojedynkę nie pokona zboczeńca. Wcześniej do samego końca łudziła się, że poradzi sobie sama, dlatego ukrywała swój dramat zarówno przed Hofferem, jak i przed Dexem (Jan Jakubik).

Kiedy w 4320 odcinku „Na Wspólnej” sytuacja całkowicie wymknie się spod kontroli i dziewczyna pęknie, Kamil postanowi natychmiast działać. Hoffer od razu pojedzie na uczelnię i zażąda od dziekana zawieszenia pracownika krzywdzącego jego córkę. W tym samym czasie sprawiedliwość na własną rękę zechce wymierzyć Dex, który o krzywdzie ukochanej dowie się z pełnego rozpaczy nagrania opublikowanego przez Ulę w sieci.

Problemy Uli z policją i prawnikiem Wysockiego w kolejnych odcinkach „Na Wspólnej”

W 4321 odcinku „Na Wspólnej” pokrzywdzona studentka zdecyduje się złożyć oficjalne zeznania na komisariacie. Na miejscu Iga (Lidia Sadowa) wyjaśni jej jednak, że same wiadomości SMS od wykładowcy stanowią zbyt słaby dowód w sprawie. Na przeprowadzenie obdukcji będzie już natomiast za późno, gdyż od dramatycznego zdarzenia upłynie za dużo czasu i wszelkie ślady ulegną zatarciu. To jednak będzie dopiero początek kolejnych problemów dziewczyny.

Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej w 4322 odcinku „Na Wspólnej”, kiedy z Hofferówną skontaktuje się pełnomocnik Wysockiego. Prawnik kategorycznie zażąda skasowania nagrania z internetu i zagrozi procesem o zniesławienie. Przez te działania położenie Uli stanie się wręcz beznadziejne, mimo że w całej tej sprawie to właśnie ona jest ofiarą, a nie jej wykładowca.

Kiedy oglądać 4320 odcinek „Na Wspólnej” w telewizji TVN?

Telewizyjna premiera 4320 odcinka serialu „Na Wspólnej” odbędzie się w poniedziałek, 30 listopada 2026 roku, o godzinie 20.15 na antenie stacji TVN.