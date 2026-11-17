Z Adamczychy do Siedlec

Brawurową rolą w "1670" zapewnił sobie tytuł jednej z ikon współczesnej polskiej komedii, a teraz dołączył do obsady drugiego z trzech najpopularniejszych seriali reprezentujących rzeczony gatunek (do odhaczenia zostało mu już tylko spotkanie z Malcolmem i Stomilem). Jednak czy pomiędzy ekipami z Siedlec i Adamczychy rzeczywiście funkcjonuje jakaś konkurencja, której doszukują się tu widzowie? Zapytałam Michała Sikorskiego, jak to wygląda z perspektywy obsady "1670". - Myślę, że nie [traktują tego jako konkurencji - przyp. red.]. Jeszcze kiedy nie byłem częścią ekipy "The Office PL", to raczej z dużą sympatią i ciekawością obserwowaliśmy [tę sytuację]. Ja oglądałem, byłem fanem i wydaje mi się, że tak myśląc szerzej, cieszę się, że jestem częścią tych nowych polskich komedii, bo wydaje mi się, że to, co się teraz produkuje [...] pokazuje, że polska komedia ma znowu bardzo dobry okres. Super być tego częścią, bo wydaje mi się, że powstają wspaniałe rzeczy - usłyszałam w odpowiedzi. A jak ekipa Kropliczanki przywitała go w swych skromnych progach?

- O tym chyba najfajniej opowiadać, bo zawsze, jak dołącza się do ekip, które już są zgrane, już razem pracowały, to można się spodziewać, że mają zacieśnione relacje, jakieś inside joke'i. Obstawiałem, że mimo tego, że znałem parę osób z tej ekipy, zajmie mi to pewnie ponad tydzień, żeby tak gdzieś tam wejść, zrozumieć i znaleźć swoje miejsce. Jakież było moje ogromne zdziwienie i pozytywne zaskoczenie, że nie potrzebowałem nawet dnia. Oni są tak super i tak wspaniale mnie przyjęli, że ja się tam po prostu od razu poczułem jak wśród swoich.

Na pewno znaczenie ma też to, że ekipa właśnie wróciła na plan, żeby realizować szósty sezon, i widać, że wszyscy żyją tym serialem przez cały rok. Sam z ogromną nadzieją liczę na to, że powstanie siódmy sezon z udziałem mojej postaci, bo bardzo chciałbym wrócić do tych wszystkich ludzi - na ploteczki, wspólne granie i czytanie scenariusza. Spędziłem tam wspaniały czas i od samego początku czułem się świetnie przyjęty. Mówi się, że nie powinno się poznawać swoich idoli, bo można przeżyć legendarne rozczarowanie. W przypadku "The Office PL" ta zasada zdecydowanie się jednak nie sprawdza. Mam tam wielu idoli i ani trochę się nie rozczarowałem - mówi aktor w naszej rozmowie.

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Jak Michał Sikorski trafił do "The Office PL"?

Wielu widzów z pewnością pomyślało o jakimś "wrogim przejęciu" (z przymrużeniem oka rzecz jasna), czy zmyślnym zakulisowym planie twórców "jakże byłoby śmiesznie, gdybyśmy ściągnęli do Kropliczanki samego ojca Jakuba z Adamczychy". Tymczasem prawda okazuje się zupełnie inna - Michał Sikorski sam zgłosił się na casting, bo jest wielkim fanem "The Office PL".

- Muszę powiedzieć, że trafiłem do "The Office PL" z castingu. To nie było tak, że mi tę rolę zaproponowano, bo po prostu uwierzono, że to zagram. To ja przyszedłem i zaproponowałem takiego Roberta, no i to się sprawdziło. Było mi bardzo miło dołączyć do tej ekipy, bo nie ukrywam, że już wcześniej byłem fanem - ujawnia aktor.

Autor: Canal+/ Materiały prasowe

Nie spodziewał się takiej reakcji

Mogę was zapewnić, że Michałowi Sikorskiemu daleko do pychy i próżności ogrywanych przez niego postaci (co zresztą omówiliśmy, ale dziś nie o tym) i w swej skromności zupełnie nie przewidział, że internet eksploduje na wieść o jego angażu do "The Office PL". W naszej rozmowie przyznał nawet, iż nie rozumiał, czemu ekipa robi z tego taki big deal.

- Zaskoczyło mnie też, że moja obecność tam była tak bardzo trzymana w tajemnicy. I jak zbliżał się dzień, kiedy to ogłaszaliśmy, mówiłem: "No spokojnie, to nie jest taka informacja, która wzbudzi duże emocje". Okazało się, że wzbudziła ogromne, czym jestem bardzo onieśmielony. Ale chyba jeszcze bardziej onieśmielony byłem, będąc na Dniach Siedlec w ekipie Kropliczanki, bo to, co nas tam zastało, to chyba jedno z najbardziej intensywnych przeżyć w moim życiu. Miałem oczywiście syndrom oszusta, bo to byli ludzie, którzy uwielbiają i kochają Kropliczankę, kochają ten serial "The Office PL", a ja jeszcze nie dałem się poznać. Więc z dużym kredytem zaufania chłonąłem to wszystko, co się tam działo, ale bardzo się cieszę, że moja propozycja Roberta się spodobała i że zostałem zaproszony do pracy nad tym serialem - stwierdził.

Postać Roberta, w którego wciela się Michał, to nie tylko zabawny dodatek, a postać, która okazuje się być motorem napędowym zmian w starej ekipie. Szczegółowo omówiliśmy to w naszej rozmowie, wypatrujcie zatem tekstu już po emisji wszystkich odcinków.

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