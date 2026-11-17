Policja w Gdańsku ustaliła autora wpisów

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku otrzymał informację o niepokojących wpisach opublikowanych na jednym z ogólnodostępnych portali społecznościowych. Użytkownik serwisu podawał, że zna sprawcę zdarzenia, do którego doszło 7 listopada 2026 roku w Krakowie. Twierdził także, że wie, gdzie na terenie Polski dojdzie do kolejnych ataków. Sprawą zajęli się funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością cyfrową i śledczy z Komisariatu Policji II w Gdańsku. Ustalili tożsamość użytkownika oraz jego aktualny adres zamieszkania.

Zatrzymanie 27-latka w Gdańsku

12 listopada 2026 roku kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku zatrzymali przy ul. Chmielnej 27-letniego mieszkańca miasta. Podczas działań zabezpieczyli jego urządzenia elektroniczne, w tym telefony komórkowe i komputer. Mężczyzna usłyszał zarzut zawiadomienia o fałszywym alarmie, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. 13 listopada prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku zastosował wobec niego dozór policyjny i nakazał mu powstrzymanie się od publikowania w sieci treści, które mogłyby wywołać u innych osób poczucie zagrożenia popełnieniem przestępstwa.

Źródło: Policja.pl