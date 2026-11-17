„Na Wspólnej”, odcinek 4323. Oriana i Zbyszek uwierzą w alkoholizm Lwa

W 4323 odcinku „Na Wspólnej” manipulacjom Adamskiego ulegnie już nie tylko Zbyszek Warski, ale również jego małżonka. Po tym, jak Nalepa nagle straci wzrok w trakcie przeprowadzania operacji, Tomasz zacznie rozpowiadać na szpitalnych korytarzach, że kardiochirurg pełnił dyżur pod wpływem alkoholu.

Początkowo Oriana odrzuci te oskarżenia i spróbuje nawet ostrzec swojego męża przed intrygami Tomasza, jednak szybko nabierze poważnych wątpliwości. Podczas rozmowy telefonicznej z Lwem kobieta usłyszy w tle charakterystyczny brzęk szkła, co całkowicie zmieni jej nastawienie. Zaniepokojona zapyta wprost dawnego kochanka o jego rzekome pijaństwo na bloku operacyjnym, wywołując u lekarza ogromny szok.

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Zemsta Warskiego w 4323 odcinku „Na Wspólnej”. Wykorzysta Adamskiego

W przeciwieństwie do swojej żony, Zbyszek w 4323 odcinku „Na Wspólnej” nie będzie zamierzał weryfikować faktów u samego zainteresowanego i oprze się wyłącznie na zasłyszanych insynuacjach. Taka sytuacja idealnie wpisze się w jego plany odegrania się na rywalu. Nalepa niespodziewanie odnowi bowiem bliskie relacje z Orianą w niezwykle trudnym momencie, kiedy jego partnerka Weronika (Renata Dancewicz) będzie walczyła o przeżycie po bestialskim napadzie, zorganizowanym przez Grega (Michał Sitarski). Warskiego ten nagły zwrot akcji zszokuje tym bardziej, że doskonale będzie pamiętał dawną nienawiść żony wobec kardiochirurga.

Nadchodzące wydarzenia w 4323 odcinku „Na Wspólnej” stworzą idealne warunki do przeprowadzenia odwetu, z czego mąż Warskiej skwapliwie skorzysta. Idealnym sojusznikiem w tej rozgrywce okaże się dla niego zawistny Adamski. Ujawniamy, że Zbyszek wykaże się znacznie większą bezwzględnością niż szpitalny kolega Lwa i przekaże Tomaszowi swoją wizytówkę z poleceniem, aby ten dostarczył ją pacjentowi, którego operował tracący wzrok Nalepa.

„Na Wspólnej”, odcinek 4323. Czy Nalepa straci prawo do wykonywania zawodu przez męża Oriany?

W 4323 odcinku „Na Wspólnej” Warski zacznie wywierać presję na Adamskiego, by ten zmanipulował operowanego mężczyznę i skłonił go do złożenia oficjalnej skargi. Będzie tu chodziło o oskarżenie lekarza o pracę w stanie nietrzeźwości oraz bezpośrednie narażenie zdrowia i życia pacjenta. Zbyszek doskonale wykalkuluje, że taki krok przekreśli szanse Nalepy na fotel wicedyrektora placówki, a nawet może będzie mógł pozbawić go prawa do przeprowadzania zabiegów kardiochirurgicznych.

Taki scenariusz w 4323 odcinku „Na Wspólnej” ziściłby się z pewnością, gdyby zarzuty miały jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistości. Problem w tym, że nagła ślepota Lwa wynikała wyłącznie z skrajnego wyczerpania i przewlekłego stresu, wywołanych atakiem Grega na Weronikę oraz nocnym zakuwaniem do szpitalnego konkursu. Trudno jednak przewidzieć, jak daleko w swoich działaniach zdoła posunąć się mściwy Warski.

Kiedy oglądać 4323 odcinek „Na Wspólnej” w stacji TVN?

Telewizyjna premiera 4323 odcinka serialu „Na Wspólnej” została zaplanowana na czwartek, 3 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.15 na antenie stacji TVN.