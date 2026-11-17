Sytuacja w grupie I

Polskie koszykarki odniosły kolejne ważne zwycięstwo, pokonując w Gorzowie Wielkopolskim zespół z Turcji 79:77. Wcześniej biało-czerwone wygrały z Izraelem 75:64, ale musiały uznać wyższość Czarnogóry, przegrywając w Podgoricy 56:61. Z bilansem 2-1 Polska zajmuje pozycję lidera w swojej grupie eliminacyjnej.

W innym meczu grupy I Czarnogóra niespodziewanie uległa na własnym parkiecie reprezentacji Izraela 63:81. Drużynę z Bałkanów prowadzi trenerka Jelena Skerovic. Rewanżowe spotkania zaplanowano na luty 2027 roku.

Zasady kwalifikacji do mistrzostw

W pierwszym etapie eliminacji Polska wygrała wszystkie sześć spotkań w grupie C. Zawodniczki dwukrotnie pokonały Słowację (62:55 i 63:55), Rumunię (86:41 i 75:50) oraz Cypr (96:52 i 90:48). Podobnym bilansem 6-0 mógł pochwalić się Izrael, a Czarnogóra zanotowała cztery wygrane i dwie porażki. Turcja nie uczestniczyła w pierwszej fazie, ponieważ zakwalifikowała się do MŚ 2026.

W drugiej fazie eliminacji bierze udział 24 reprezentacje podzielone na sześć grup. Do finałów awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Mistrzostwa Europy w 2027 roku odbędą się w Belgii, Szwecji, Finlandii i na Litwie. Zespoły gospodarzy mają zapewniony udział i rywalizują w jednej grupie, jednak ich wyniki nie wpływają na układ kwalifikacji. Polska po raz ostatni wystąpiła w turnieju finałowym w 2015 roku, a w 1999 zdobyła złoty medal.