Dex i kolejna ofiara Wysockiego połączą siły w 4323 odcinku „Na Wspólnej”

Wydarzenia w 4323 odcinku „Na Wspólnej” sprawią, że Dex osobiście spotka się z inną skrzywdzoną przez wykładowcę kobietą. Magda sama odezwie się do Uli po tym, jak zobaczy w internecie jej poruszające nagranie ujawniające czyny akademika. Nowo poznana dziewczyna wyzna, że Wysocki przez lata ją wykorzystywał, co doprowadziło ją do załamania psychicznego i rezygnacji ze studiów. Przez jej odejście sprawca pozostał wówczas bezkarny, co pozwoliło mu później skrzywdzić także Hofferównę.

W 4323 odcinku „Na Wspólnej” Wolski dojdzie do wniosku, że oprawcę musi w końcu dosięgnąć sprawiedliwość. Gdy do chłopaka dotrze cała prawda, nie uda mu się osobiście policzyć z wykładowcą na terenie uczelni, dlatego szybko obmyśli alternatywny plan działania. Stawka będzie wysoka, gdyż sprawa przestanie dotyczyć wyłącznie jego ukochanej. Wyjdzie na jaw, że skrzywdzonych kobiet jest znacznie więcej, a brak reakcji pozwoli bezkarnemu dotąd zboczeńcowi na krzywdzenie kolejnych osób.

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Dziekan zawiesi wykładowcę Wysockiego w 4323 odcinku „Na Wspólnej”

W 4323 odcinku „Na Wspólnej” Wolski zacznie przekonywać Magdę, aby połączyła siły z Ulą i wsparła ją w walce ze wspólnym prześladowcą. Kobieta bez wahania przystanie na tę propozycję, po czym wspólnie z Dexem wybierze się na teren uniwersytetu, gdzie będzie już na nich oczekiwać Hofferówna.

Na miejscu ukochana Wolskiego przekaże im w 4323 odcinku „Na Wspólnej” przełomowe wieści dotyczące oficjalnego zawieszenia Wysockiego w prawach wykładowcy przez dziekana uczelni. Decyzja ta będzie bezpośrednim efektem wcześniejszej interwencji Kamila (Kazimierz Mazur), który uda się na rozmowę z władzami wydziału zaraz po tym, jak zapłakana córka wyzna mu prawdę o krzywdzie, wyrządzonej przez pracownika naukowego.

Własna zemsta Uli i Magdy na Wysockim w 4323 odcinku „Na Wspólnej”

Mimo reakcji władz uczelni, w 4323 odcinku „Na Wspólnej” zarówno Ula, jak i Magda zgodnie stwierdzą, że samo zawieszenie w obowiązkach to stanowczo zbyt łagodna konsekwencja za krzywdy, wyrządzone im przez Wysockiego. Sytuację skomplikuje fakt, że mężczyzna uniknie odpowiedzialności karnej z powodu braku twardych dowodów ze strony Hofferówny, nie wspominając już o jeszcze trudniejszej do udowodnienia sprawie jego poprzedniej ofiary.

W 4323 odcinku „Na Wspólnej” pokrzywdzone przez wykładowcę studentki wezmą sprawy w swoje ręce i razem wkroczą bezpośrednio do gabinetu swojego oprawcy, aby osobiście się z nim policzyć. Jak daleko zdecydują się posunąć? Odpowiedź poznamy już wkrótce.

Kiedy oglądać 4323 odcinek „Na Wspólnej” w telewizji TVN?

Telewizyjną premierę 4323 odcinka serialu „Na Wspólnej” zaplanowano na czwartek, 3 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.15 na antenie stacji TVN.