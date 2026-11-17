"Znieczulenie" szturmem podbiło Netflixa na całym świecie, zajmując miejsce na liście najchętniej oglądanych seriali w blisko dwudziestu krajach. Serial z Leszkiem Lichotą w roli szalenie utalentowanego doktora Łazarza pokonał też wynik "Lalki" o ok. milion wyświetleń. A teraz oficjalnie wraca z drugim sezonem.

"Znieczulenie" - 2. sezon powstanie. Leszek Lichota o nowych odcinkach hitu Netflixa

Zapytałam Leszka Lichotę, czy spodziewał się aż tak dużego sukcesu "Znieczulenia" i powrotu z drugim sezonem. - Zakładaliśmy od razu, że jeżeli będzie powodzenie, jeżeli będzie sukces, to jest oczywiście szansa na to, że będziemy to kontynuować. Natomiast nikt z nas się nie spodziewał takiego oddźwięku, że to się odbije takim echem i widzowie będą tak dobrze to komentować i że będzie tak dobrze oglądany i w Polsce i na świecie - przyznaje aktor, po czym dodaje: - Więc, jak już zobaczyliśmy skalę tego przez ostatnie kilka dni, no to już jakby gdzieś mi wewnętrzny głos podpowiadał, że przy takim odbiorze nie w zrobienie drugiego sezonu byłoby zmarnowaniem potencjału.

Co się wydarzy w nowych odcinkach "Znieczulenia"?

Przypominam, że pod koniec pierwszej odsłony, doktor Łazarz został ukarany przez sąd lekarski, który zawiesił go w prawie wykonywania zawodu na dwa lata. Jak zatem potoczą się jego dalsze losy? Leszek Lichota mówi, że nie wie i na ten moment nie chce nawet zgadywać.

- Sam bym chciał być zaskoczony i nie chciałbym tutaj konfabulować i wymyślać, bo wszystko, co wymyślę, może być gorsze niż to, co wymyślą scenarzyści - podsumowuje.

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"Znieczulenie" - o serialu

Po śmiałej, lecz nieudanej operacji wybitny neurochirurg traci posadę w dużym szpitalu i rozpoczyna pracę w ośrodku na prowincji, gdzie brak pokory i skłonność do naginania zasad mogą ocalić czyjeś życie, ale jednocześnie pogrzebać karierę lekarza. W obsadzie "Znieczulenia" znaleźli się m.in. Leszek Lichota, Karolina Gruszka, Aleksandra Popławska, Karol Biskup, Masza Wągrocka, Mariusz Bonaszewski, Andrew Zhuravsky, Magdalena Koleśnik, Joanna Gonschorek, Filip Kowalewicz, Hugo Tarrés, Joanna Balasz oraz Bartłomiej Deklewa.

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