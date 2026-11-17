Od momentu utworzenia rozgrywek Ligi Narodów w 2018 roku polscy piłkarze po raz pierwszy rywalizują na drugim szczeblu, a marzenia o powrocie do elity muszą odłożyć przynajmniej do następnej edycji. W dotychczasowych pięciu spotkaniach Biało-Czerwoni zgromadzili na swoim koncie zaledwie 4 punkty, a sobotnia wyjazdowa przegrana 2:1 z Rumunią sprawiła, że w finałowej serii gier muszą jeszcze bronić trzeciej lokaty w tabeli.

Najbliższy rywal naszej kadry, czyli reprezentacja Szwecji, ma już zagwarantowaną pierwszą pozycję oraz bezpośredni awans do dywizji A. Z kolei zajmująca drugie miejsce Bośnia i Hercegowina powalczy o elitę w barażach, natomiast Polska do ostatniego gwizdka musi drżeć o utrzymanie na zapleczu. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby nasza drużyna uniknęła spadku na sam dół tabeli?

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Polska - Szwecja w Lidze Narodów. Co musi się stać, by kadra Jana Urbana się utrzymała?

Wygrana w nadchodzącym starciu ze Szwedami da podopiecznym selekcjonera Jana Urbana pewne utrzymanie w dywizji B bez konieczności oglądania się na wynik spotkania Bośnia i Hercegowina - Rumunia. Każdy inny rezultat sprawi jednak, że losy polskiej kadry będą zależeć bezpośrednio od rozstrzygnięcia na boisku rywali.

Kalkulacje w tym przypadku nie są skomplikowane. Brak wygranej Polaków ze Szwecją przy jednoczesnym zwycięstwie Rumunii nad Bośnią zepchnie Biało-Czerwonych na ostatnie miejsce w tabeli. W każdym innym wariancie to nasi reprezentanci zachowają trzecią lokatę, nawet w przypadku kolejnej porażki i zrównania się punktami z Rumunami po ich ewentualnym remisie. O wyższej pozycji Polaków przesądzi wówczas korzystny bilans meczów bezpośrednich, wynikający z wysokiego zwycięstwa 6:0 odniesionego w Warszawie.

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Należy jednak podkreślić, że nawet zajęcie ostatniej pozycji w grupie nie jest równoznaczne z natychmiastową degradacją do dywizji C. Zespoły z czwartych miejsc w dywizji B czeka jeszcze marcowa walka o utrzymanie w barażach, gdzie zmierzą się z drużynami z drugich lokat tegorocznej dywizji C Ligi Narodów. W gronie potencjalnych rywali znajdują się reprezentacje Białorusi, Cypru, Wysp Owczych oraz Estonii.

Wynika to bezpośrednio z reformy regulaminu Ligi Narodów. Począwszy od kolejnej edycji, całkowicie zlikwidowana zostanie najsłabsza dywizja D, natomiast dywizje od A do C zostaną rozszerzone do 18 zespołów w każdej. Biorąc pod uwagę te zmiany, ewentualna relegacja na trzeci poziom rozgrywkowy byłaby dla polskiej kadry narodowej prawdziwą katastrofą!

Tabela polskiej grupy w Lidze Narodów przed meczem Polska - Szwecja

Poniżej prezentujemy układ sił w grupie Biało-Czerwonych po rozegraniu pięciu z sześciu zaplanowanych kolejek:

1. Szwecja z dorobkiem 13 punktów i zapewnionym awansem do dywizji A

2. Bośnia i Hercegowina mająca 8 punktów, co daje jej prawo gry w barażach o awans

3. Polska posiadająca na swoim koncie obecnie 4 punkty

4. Rumunia z 3 punktami, co w tym momencie oznacza dla niej baraże o utrzymanie w dywizji B