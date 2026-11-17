Zwycięstwo w ważnym meczu grupowym

Koszykarki reprezentacji Polski pokonały w Gorzowie Wielkopolskim drużynę Turcji 79:77. Spotkanie zostało rozegrane w ramach trzeciej kolejki grupy I, która stanowi decydujący etap kwalifikacji do mistrzostw Europy 2027. Losy zaciętego pojedynku ważyły się do ostatnich sekund. Poszczególne kwarty kończyły się wynikami 26:27, 12:23, 21:14 oraz 20:13 na korzyść gospodyń imprezy. Zawodniczki musiały wykazać się ogromną determinacją, aby odrobić wyraźne straty z pierwszej połowy spotkania.

Triumf nad tureckim zespołem pozwolił polskiej kadrze na pomyślne zamknięcie tej fazy rozgrywek. Reprezentantki naszego kraju zakończyły pierwszą rundę gier z bardzo korzystnym bilansem dwóch zwycięstw oraz jednej porażki. Wygrana przed własną publicznością ma ogromne znaczenie dla układu tabeli. Taki rezultat stawia polską kadrę w dogodnej pozycji przed kolejnymi wyzwaniami w walce o główny turniej. Drużyna udowodniła ostatecznie, że potrafi skutecznie rywalizować z najbardziej wymagającymi przeciwnikami na arenie międzynarodowej.

Jak wygląda sytuacja w grupie?

Droga polskiego zespołu w obecnych kwalifikacjach rozpoczęła się od spotkania rozegranego na terenie Łotwy. W swoim pierwszym pojedynku w Rydze biało-czerwone pewnie pokonały reprezentację Izraela z wynikiem 75:64. Niestety kolejne starcie nie przyniosło już tak pozytywnego rezultatu dla prowadzonej drużyny narodowej. Podczas trudnej wizyty w Podgoricy Polki uległy ekipie Czarnogóry 56:61. Zespół zanotował wówczas słabszy występ przeciwko solidnym i dobrze zorganizowanym rywalkom z Bałkanów.

Teraz zawodniczki oraz sztab szkoleniowy mają czas na szczegółową analizę wszystkich dotychczasowych potyczek. Kolejne spotkania kwalifikacyjne zostały zaplanowane dopiero na początek przyszłego roku kalendarzowego. Kluczowa rewanżowa faza turnieju odbędzie się w lutym 2027 roku. Wtedy też ostatecznie rozstrzygną się losy awansu na docelowe mistrzostwa Europy koszykarek. Polskie zawodniczki staną wówczas przed doskonałą szansą potwierdzenia swojej wysokiej dyspozycji i wywalczenia upragnionych biletów na turniej.