Polska - Szwecja. Jan Urban zmienia skład i zostawia Roberta Lewandowskiego na ławce

Brak kapitana w podstawowym zestawieniu na pojedynek ze Szwedami to największa niespodzianka przed pierwszym gwizdkiem. Trener Jan Urban postanowił sprawdzić innych piłkarzy w starciu, które zadecyduje o pozostaniu naszej kadry w dywizji B Ligi Narodów. Rywale mają już zagwarantowany awans, co prawdopodobnie skłoniło sztab szkoleniowy biało-czerwonych do przetestowania nowych wariantów taktycznych.

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Miejsce w napadzie zajął Adrian Benedyczak, ale roszad w zespole narodowym jest znacznie więcej. Po raz pierwszy w drużynie narodowej szansę gry w bramce otrzyma Sławomir Abramowicz, a funkcję kapitana pod nieobecność Roberta Lewandowskiego będzie pełnił Piotr Zieliński. Zawodnik reprezentujący na co dzień barwy Interu Mediolan wybiegnie na murawę w koszulce z orzełkiem na piersi już po raz sto czternasty.

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Jan Bednarek wyrównał wynik Zbigniewa Bońka w reprezentacji Polski

Spotkanie ze skandynawską drużyną ma szczególny wymiar nie tylko przez odważne decyzje personalne selekcjonera, lecz także z uwagi na okrągłą rocznicę jednego z kadrowiczów. Powracający do gry po zawieszeniu za żółte kartki Jan Bednarek zaliczy swój osiemdziesiąty występ w drużynie narodowej.

Ten rezultat sprawia, że polski defensor staje się pełnoprawnym członkiem elitarnego Klubu Wybitnego Reprezentanta. Na liście wszech czasów obrońca zrównał się właśnie z legendarnym Zbigniewem Bońkiem, co na stałe wprowadza go na karty historii rodzimej piłki nożnej. Aby biało-czerwoni utrzymali się bez konieczności rozgrywania dodatkowych baraży, nie mogą zejść z boiska pokonani.

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