Dyskusje o pochodzeniu Miroslava Klose oraz Lukasa Podolskiego rozgrzały opinię publiczną szczególnie podczas mistrzostw świata w 2006 roku i Euro 2008. Niemiecka kadra z oboma zawodnikami w składzie dwukrotnie okazała się wówczas lepsza od Polaków. Choć to popularny „Poldi” pogrążył Biało-Czerwonych na europejskim czempionacie, zdobywając dwie decydujące o wygranej bramki, fani darzyli go znacznie większą sympatią. Drugi z wybitnych napastników niemieckiej drużyny narodowej wypowiadał się na temat swojej polskości dużo ostrożniej niż Podolski, co uczyniło go w oczach kibiców wręcz wrogiem publicznym numer jeden.

Po upływie osiemnastu lat od tamtych głośnych turniejów Klose zaprezentował zupełnie inne oblicze.

Jan Bednarek znów zostanie ojcem. Zdjęcia jego żony robią furorę w szatniach

Miroslav Klose: "Moje dzieci też mówią po polsku"

Były piłkarz, który jeszcze niedawno dzierżył tytuł najskuteczniejszego strzelca w dziejach mistrzostw świata, zanim w tym roku wyprzedzili go Kylian Mbappe oraz Leo Messi, od dwóch lat realizuje się w nowej roli. Prowadzi obecnie zespół 1. FC Nurnberg, zajmujący drugie miejsce na zapleczu Bundesligi, a po świetnym otwarciu rozgrywek zdecydował się porozmawiać po polsku z dziennikarzami telewizji Eleven Sports!

W domu bardzo często mówię po polsku. Moje dzieci też mówią po polsku. A zawsze słyszę pytanie, czy nie umiem. Z Poldim nie wiem ile razy rozmawiałem po polsku, nawet dzisiaj do siebie dzwoniliśmy. Chcemy zrobić taki towarzyski mecz, ale nie wiem, czy nam się to uda

- przyznał Klose w płynnej polszczyźnie, odpowiadając na pytanie wpisywane najczęściej przez internautów w wyszukiwarce Google.

Roxie Węgiel w takim stroju na koncercie dla młodych piłkarzy. W sieci już wrze!

Należy przypomnieć, że urodzony na terenie naszego kraju były reprezentant Niemiec, dokładnie tak samo jak Lukas Podolski, ożenił się z Polką.

„Przez pobyt w wielu krajach dużo się nauczyłem. Poznałem różne kultury, ale wielu kolegów i rodzinę mam w Polsce. Kocham być w Polsce. Tą atmosferę i bycie razem z familią. Czy jestem tutaj w Niemczech, czy tam, nic się nie zmienia” - zaznaczył w rozmowie z Eleven Sports utytułowany snajper, który przed kilkoma laty odebrał tytuł honorowego obywatela miasta Opole.

Szkoleniowiec prowadzący dziś drużynę z Norymbergi ma w dorobku złoty medal mistrzostw świata wywalczony z kadrą Niemiec w 2014 roku, a także wicemistrzostwo z 2002 roku i brąz zdobyty cztery lata później. Ponadto wystąpił w przegranym z Hiszpanią finale turnieju Euro 2008.

🔎 Często sprawdzana fraza w internetowej wyszukiwarce w kontekście Miroslava Klose: „Czy mówi po polsku?” 🇵🇱 Odpowiedź? Usłyszycie ją prosto od samego zainteresowanego! 🎙️⚽ #BundesTAK https://t.co/xUmWurno1P— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 15, 2026