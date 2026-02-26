"Hotel Paradise" z wieloma zmianami. Ile odcinków liczy 12. edycja i co wiemy o uczestnikach?

"Hotel Paradise" - zmiany w 12. edycji. Do gry wkroczy Rajski Bóg, a stawka się podwoi

12. edycja "Hotelu Paradise" sprawi, że wybór "miłość czy pieniądze?" będzie trudniejszy niż kiedykolwiek - do wygrania będzie bowiem nie 100, a 200 tysięcy złotych. To jednak nie jedyna istotna zmiana, którą przyniosła nowa edycja, tym razem uczestnicy zmierzą się bowiem z mityczną postacią, która wprawdzie towarzyszyła im od pierwszego sezonu "Hotelu Paradise", pozostawała jednak w sferze "pół żartem, pół serio". Wierzcie bowiem lub nie, ale uczestnikom objawiać się będzie Rajski Bóg. Co prawda nie w formie fizycznej (a chcielibyśmy), ale co namąci w życiu mieszkańców willi, to jego. W zapowiedzi TVN czytamy:

W 12. sezonie [Rajski Bóg] przestanie być jedynie cichym obserwatorem wydarzeń i zacznie realnie ingerować w przebieg gry – będzie karać i nagradzać, dawać i odbierać. I choć nie pojawi się fizycznie, jego obecność będzie odczuwalna bez przerwy. Z mieszkańcami hotelu będzie komunikował się za pomocą specjalnych listów zamkniętych w złotych kopertach. Każdy z nich to wielka niewiadoma – raz zapowiedź kłopotów, innym razem ostatnia deska ratunku. Jedno jest pewne: żadna wiadomość nie pozostanie bez konsekwencji!

Malwina Wędzikowska i Jean-Pierre z "The Traitors" to romans, który nie może wyjść na jaw | WYWIAD ESKA

Nowością w 12. edycji będą dodatkowe zakulisowe relacje Rajskich Reporterów w mediach społecznościowych. W tej roli zobaczymy dwójkę byłych uczestników programu.

PRZECZYTAJ TEŻ: Ksiądz kupił agencję towarzyską i poszedł do "The Traitors". "Mam swoje ukryte cele"

"Hotel Paradise 12" - brak Rajskiej Wyroczni

W "Hotelu Paradise 12" wrócą dobrze nam znane ruchome Rajskie Rozdania, zabraknie zaś Rajskiej Wyroczni i spotkań z wszystkowiedzącym lektorem. Co to oznacza dla uczestników? Z pewnością większą swobodę w tajnych rozmowach i możliwość spiskowania bez obaw przed zdemaskowaniem.

"Hotel Paradise" - uczestnicy 12. edycji

13

PRZECZYTAJ TEŻ: Malwina Wędzikowska nie obejrzy nowej edycji "The Traitors. Zdrajcy". Powód was rozczuli

"Hotel Paradise" - ile odcinków liczy 12. edycja?

W roli prowadzącej ponownie zobaczymy Edytę Zając. Premiera 12. sezonu "Hotelu Paradise" odbędzie się już 2 marca. Odcinki emitowane będą od poniedziałku do czwartku o godz. 20:00 na antenie TVN7 oraz w streamingu - na platformie HBO Max oraz w serwisie Player.pl. Odcinków będzie łącznie 48.

"Hotel Paradise" - willa z 12. edycji [zdjęcia]