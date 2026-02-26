M jak miłość, odcinek 1913: Aneta bezlitośnie rozprawi się z adoratorką męża

Emisja 1913. odcinka "M jak miłość" w poniedziałek 2 marca 2026 roku o 20.55 w TVP2

W 1913. epizodzie popularnej telenoweli spokój Olka zostanie zburzony przez wizytę niezwykle atrakcyjnej pacjentki. Kobieta umówi się na konsultację lekarską, mając jednak zupełnie inne plany – jej celem będzie uwiedzenie przystojnego lekarza. Sytuacja okaże się o tyle niezręczna, że Morawska jest żoną jednego z kolegów Chodakowskiego, co jednak nie powstrzyma jej przed śmiałymi krokami. Zachowanie kobiety natychmiast wzbudzi podejrzenia Kamy, która zauważy, że pacjentka jest żywo zainteresowana ordynatorem. Sam lekarz wpadnie w panikę, obawiając się reakcji swojej żony na pojawienie się rzekomej "kochanki".

Morawska próbuje uwieść Olka Chodakowskiego

Dzień rozpocznie się od kontaktu Morawskiej z Chodakowskim, po czym kobieta osobiście stawi się w klinice. Mimo że Olek zachowa pełen profesjonalizm i nie da się wciągnąć w flirt, pacjentka nie da za wygraną. Wręczy mu nietypowy podarunek – swoje odważne zdjęcie. W momencie, gdy do gabinetu niespodziewanie wejdzie Aneta, przerażony lekarz odruchowo ukryje fotografię, próbując zatuszować dowody natarczywości znajomej.

Nerwowe zachowanie męża nie umknie uwadze bystrej Chodakowskiej, która wyczuje, że partner coś przed nią ukrywa. Lekarka błyskawicznie przeprowadzi śledztwo i odnajdzie ukryte zdjęcie pięknej blondynki. W tym momencie Aneta postanowi przejąć inicjatywę i osobiście rozwiązać problem natrętnej adoratorki.

Ostre starcie Anety z Morawską przez telefon

W 1913. odcinku "M jak miłość" dojdzie do decydującej rozmowy. Aneta wybierze numer Morawskiej, która odbierając telefon, będzie przekonana, że po drugiej stronie usłyszy Olka.

- Dobry wieczór doktorku - rzuci na przywitanie blondynka.

- Tu żona doktorka, chciałam tylko pani powiedzieć, że na konsultacje zapraszam do mnie, bo chyba nie chcemy żeby pani mąż dowiedział się o pani fatalnej przypadłości... - powie pewna siebie Aneta.

- Nie rozumiem - Morawska będzie wyraźnie zmieszana.

- Jeszcze jedno. Ten pieprzyk na lewej piersi to należałoby skontrolować - dogryzie rywalce Chodakowska.

Finał tej historii będzie pomyślny dla małżeństwa Chodakowskich. Olek zachowa wierność i nie ulegnie manipulacjom Morawskiej, stawiając wyraźną granicę. Z kolei Aneta po raz kolejny udowodni swoją dominację, dając jasny sygnał, że wszelkie próby rozbicia jej rodziny skończą się dla rywalki bolesną porażką.