Kim jest Mike z „Sanatorium miłości 8”?

Mike pochodzi z Bielska-Białej i przez 25 lat pracował w Belgii. Z wykształcenia jest zegarmistrzem oraz mechanikiem precyzyjnym - specjalistą od naprawy delikatnych mechanizmów i przywracania życia przedmiotom, które dla innych wydają się już bezużyteczne. Dziś dwa razy w miesiącu można go spotkać na pchlim targu, gdzie prowadzi własne stoisko ze starociami. To nie tylko sposób na zarobek, ale też pasja. Przez lata cieszył się dużym powodzeniem u kobiet. Jego małżeństwo zakończyło się jednak dziewięć lat temu. Choć żona od niego odeszła, utrzymują kontakt i wspólnie wychowali dwoje dorosłych dzieci. Po rozwodzie związał się jeszcze z jedną kobietą, jednak relacja na odległość - dzieliło ich aż 600 kilometrów - nie przetrwała próby czasu.

ESKA_ Jak potoczyły się losy kuracjuszy z "Sanatorium miłości"? Czy Grażynka znalazła miłość? Nowe związki i rozstania

Ostatnie dwa lata były dla Mike’a wyjątkowo trudne. W listopadzie 2024 roku ktoś podpalił jego dom. Sprawa wciąż jest wyjaśniana, a on sam musiał skupić się na odbudowie tego, co stracił. Zaledwie kilka tygodni później, w styczniu 2025 roku, w wieku 99 lat zmarła jego mama - osoba, która była dla niego ogromnym wsparciem i oparciem. Dziś koncentruje się na remoncie domu i porządkowaniu codzienności, ale nie zamyka się na świat. Wcześniej często wędrował samotnie po górach z plecakiem, interesuje się psychologią i astrologią. Jest uczciwy, punktualny, wrażliwy i - jak podkreślają znajomi - zawsze staje po stronie słabszych. Nie przechodzi obojętnie obok ludzkiej krzywdy. W „Sanatorium miłości 8” chce znów poczuć emocje, których tak bardzo mu brakuje - zakochać się i dać sobie drugą szansę na szczęście.

O czym jest „Sanatorium miłości 8”?

„Sanatorium miłości 8” to kolejna odsłona uwielbianego przez widzów programu TVP, w którym dojrzali single i singielki wyjeżdżają do uzdrowiska, by zawalczyć o miłość. Format pokazuje, że uczucie nie zna wieku, a życiowe doświadczenia mogą być atutem w budowaniu dojrzałej relacji. Uczestnicy biorą udział w randkach, wspólnych aktywnościach i rozmowach, które pozwalają im lepiej się poznać. Widzowie śledzą ich historie, kibicują pierwszym zauroczeniom i przeżywają rozczarowania. „Sanatorium miłości 8” to mieszanka emocji, szczerości i autentycznych relacji.

Kto prowadzi „Sanatorium miłości 8”?

Gospodynią programu pozostaje Marta Manowska. To ona wspiera uczestników, prowadzi rozmowy podsumowujące i towarzyszy im w najważniejszych momentach tej wyjątkowej przygody. Jej empatia i doświadczenie sprawiają, że bohaterowie czują się swobodnie, a widzowie mogą jeszcze lepiej poznać ich historie.

Kiedy i gdzie oglądać nowe odcinki „Sanatorium miłości 8”?

Nowe odcinki „Sanatorium miłości 8” emitowane będą w niedzielne wieczory na antenie TVP1, o godzinie 21:25, począwszy od 8 marca. Program regularnie przyciąga przed telewizory szeroką publiczność, która z zainteresowaniem śledzi losy uczestników. „Sanatorium miłości 8” można oglądać na antenie TVP, a także online - za pośrednictwem platformy TVP VOD. Tam dostępne są zarówno premierowe odcinki, jak i powtórki, dzięki czemu widzowie mogą nadrobić zaległości w dogodnym czasie.