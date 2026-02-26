Nicole Konderla‑Juroszek zawiesza karierę. Mówi o mobbingu i depresji

Sportsmenka wyjaśnia, że chociaż początek sezonu dawał nadzieję na dobre rezultaty, to bariera psychiczna uniemożliwiła jej pełne zaangażowanie w rywalizację. Mimo że jej technika pozostawała na odpowiednim poziomie, kolejne nieudane kwalifikacje odebrały wiarę w poprawę sytuacji. Jak sama przyznaje w wywiadzie dla TVP Sport, główny problem leżał w sferze mentalnej i braku pewności siebie.

„Później zawiodła mnie jednak głowa, pojawiły się jedne, drugie nieudane kwalifikacje. Choć nie posypałam się technicznie, to trudno mi było wrócić na skocznię i uwierzyć, że będzie lepiej” – wspomina w rozmowie z TVP Sport.

Dla Konderli-Juroszek walka z depresją i dbałość o zdrowie psychiczne stały się teraz najważniejszym celem. O ile sukcesy pozwalają pokonywać przeszkody, o tyle brak osiągnięć sportowych wywołuje u niej poczucie bezradności.

„Kwestie mentalne są dla mnie w tej chwili absolutnym priorytetem. Gdy ma się wyniki i natrafia na przeszkody, człowiek jest w stanie je pokonać. Jeśli jednak rezultatów nie ma, czuje się, jakby stało się przed ścianą”.

Istotnym czynnikiem wpływającym na decyzję była presja otoczenia oraz brak oparcia w kryzysowych momentach. Skoczkini szczerze wyznała, że padła ofiarą zachowań o charakterze mobbingu. Krytyka, z którą się mierzyła, dotyczyła aspektów niezwiązanych bezpośrednio ze sportem, co uznała za zachowanie niedopuszczalne.

„Nie chcę nikogo atakować i wiele o tym mówić, ale doświadczyłam w tamtym sezonie mobbingu. Sportowe kwestie sportowymi kwestiami, ale jeśli krytykuje się zawodnika za sprawy, które wykraczają poza sport… to nie jest w porządku”.

Na zawieszenie kariery wpłynęły również prozaiczne kłopoty finansowe. Aby zachować płynność, Nicole musiała łączyć profesjonalne treningi skokowe z pracą w charakterze trenerki personalnej. Godzenie wyczynowego sportu z walką o opłacenie rachunków okazało się niezwykle obciążające.

„Żyliśmy z miesiąca na miesiąc tylko po to, by zapłacić rachunki i tyle”.

Na szczęście w tych trudnych chwilach zawodniczka mogła liczyć na zrozumienie bliskich oraz koleżanek z kadry narodowej. Sytuacja ta udowodniła dojrzałość grupy, która potrafi się zjednoczyć i okazywać sobie wsparcie oraz przyjaźń niezależnie od rywalizacji.