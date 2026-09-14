"Dziewczyna z osady" Netflixa okrzyknięta godną przeciwniczką "Off Campus". Będzie 2. sezon?

Fabuła "Dziewczyny z osady" jest prosta niczym budowa cepa - w wyniku rodzinnego skandalu życie młodej bogatej dziewczyny wywraca się do góry nogami, przez co ląduje w elitarnej szkole z internatem, która ma być dla niej nowym początkiem. Na miejscu dowiaduje się, że rzeczony przybytek nie posiada żeńskiej drużyny wioślarskiej, ale że nasza protagonistka tak łatwo się nie poddaje, próbuje wywalczyć sobie pozycję w męskiej załodze. W tak zwanym międzyczasie pakuje się też oczywiście w "zagmatwaną" historię miłosną. Czyli mamy tu trochę ze "Zbuntowanej księżniczki, szczyptę "Off Campus" i odrobinę "Ona to on".

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"Dziewczyna z osady" - o czym opowiada serial Netflixa?

Szesnastoletnia Teagan Tao była wschodzącą gwiazdą wioślarstwa jedynek, lecz rodzinny skandal właśnie wywrócił jej przyszłość do góry nogami. Zmuszona do przeprowadzki na Wschodnie Wybrzeże Teagan zaczyna od nowa w prestiżowej szkole Easton Prep, gdzie nie tylko uchodzi za wyrzutka, ale też trafia w ślepą uliczkę — nie ma tam żeńskiej drużyny wioślarskiej. Jej jedyną drogą powrotu na wodę jest objęcie funkcji sterniczki w dysfunkcyjnej męskiej osadzie. Wrzucona w świat wpływowych bogaczy i bezwzględnej rywalizacji Teagan musi znaleźć sposób, aby pokierować zespołem, który jej nie chce, i spróbować wzbudzić w nim poczucie wspólnoty. Żonglując własnymi ambicjami sportowymi, wymaganiami męskiej drużyny i narastającymi komplikacjami rodzinnymi, niespodziewanie trafia także w orbitę dwóch największych rywali w zespole — aroganckiego kapitana Josha Regisa oraz cichego, lecz niezwykle ambitnego miejscowego zawodnika, Cama Dillingera.

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"Dziewczyna z osady" to netflixowa odpowiedź na "Off Campus"?

Choć w mediach społecznościowych pojawiły się głosy jakoby "Dziewczyna z osady" była godną przeciwniczką "Off Campus", stwierdzenie to niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Oba te seriale łączy w gruncie rzeczy tylko szeroko pojęty gatunek Young Adult i szkolny romans ze sportem w tle. Oceny też mówią same za siebie - choć "Dziewczyna z osady" nie może narzekać na marne przyjęcie, bo serial wyszarpał przyzwoite 77% pozytywnych not od krytyków i 61% od widzów w serwisie Rotten Tomatoes, z 92% i 89% w przypadku "Off Campus" nie ma się jednak co równać.

Z tego miejsca warto przypomnieć, że Netflix szykuje już własną odpowiedź na wspomniany hit Prime Video i będzie to "Icebreaker" na podstawie książki Hannah Grace.

"Dziewczyna z osady" - 2. sezon powstanie?

Na obecną chwilę nie wiemy, czy Netflix planuje realizację nowych odcinków "Dziewczyny z osady", co nie jest niczym dziwnym biorąc pod uwagę, że serial zadebiutował raptem cztery dni temu, a streamer lubi odczekać swoje z podjęciem decyzji, by sprawdzić, czy słupki oglądalności spełniają jego oczekiwania. Showrunnerka Vivian Lin widzi natomiast potencjał na wiele sezonów, a nawet spin-offy.

Myślę, że ten serial ma taki potencjał, że mógłby trwać tyle, ile byśmy zechcieli. To jak najbardziej możliwe, ale niczego nie mogę zagwarantować - powiedziała [za: What’s on Netflix].

W rolach głównych występują Miku Martineau, Jessica Paré, Sam Braun, Kyle Clark, Thomas Cadrot, Sage Linder, Olga Petsa i Connor Paton.

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