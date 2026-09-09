Prime Video dopiero się rozkręca z tymi romansami. Oto filmy i seriale, które zobaczymy w najbliższym czasie

"The Love Hypothesis", adaptacje kolejnych książek Mercedes Ron, francuski serial o wyścigach, finał "Maxton Hall", "Nasza wina: Londyn" - to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Ktoś w Prime Video odkrył bowiem, że BookTok to niewyczerpane źródło materiału na zaspokojenie potrzeb miłośników romansów i produkcji young adult - a także szalenie popularnego w ostatnich latach romantasy, nie zapominajmy bowiem, że zapowiedzieli już serialową adaptację "Czwartego skrzydła" Rebecki Yarros.

Mika Abdalla i Josh Heuston o "Off Campus" i "Fourth Wing" | Wywiady ESKA

Prime Video szykuje kolejne romanse. Oto filmy i seriale, które zobaczymy w najbliższym czasie

Dzięki uprzejmości Prime Video otrzymaliśmy wgląd w ich plany na nadchodzące miesiące i są to plany ambitne. Na przełomie 2026 i 2027 roku zobaczymy zwieńczenie historii miłosnych Jamesa i Ruby z "Maxton Hall" oraz brytyjskich wcieleń Nicka i Noah z "Trylogii winnych". Ponadto czeka nas kontynuacja "Tell Me Softly" w postaci "Tell Me in Secret" oraz pierwsza odsłona "Marfil" - Mercedes Ron bowiem nie próżnuje i wraz z Prime Video zamierza przemieść na ekran wszystkie swoje książki (wciąż trzymam kciuki, by "Trylogia winnych" przestała być trylogią i debiutująca w tym roku czwarta książka również doczekała się adaptacji).

Kolejnej części doczeka się też włoski film "Love Me Love Me", za sprawą hiszpańskiego "Perfect Liars" znów trafimy do elitarnej, pełnej mrocznych sekretów szkoły, a francuski serial "Campus Drivers" przyciągnie zwłaszcza tych, którzy w "Trylogii winnych" najbardziej lubili sceny wyścigów. Bez wątpienia najgłośniejszą premierą będzie jednak serial "Boys of Tommen" na podstawie bestsellerowej serii irlandzkiej autorki Chloe Wals. Poniżej znajdziecie informacje dotyczące poszczególnych produkcji.

Wiemy, że widzowie naszych filmów i seriali young adult kształtują kulturę w czasie rzeczywistym - oni nie tylko oglądają; oni głęboko przeżywają i wręcz obsesyjnie angażują się w te produkcje. W tej fali nadchodzących tytułów najbardziej ekscytuje mnie fakt, że prym wiodą w niej międzynarodowe produkcje oryginalne w językach innych niż angielski. To historie zakorzenione w lokalnej kulturze, a jednocześnie o uniwersalnym wydźwięku. Wierzymy, że odniosą one podobny, globalny sukces. Ten zestaw filmów i seriali stanowi nasze największe z naszych dotychczasowych zobowiązań wobec młodych widzów – a to dopiero początek – powiedziała Nicole Clemens, wiceprezes i szefowa działu International Originals w Amazon MGM Studios.

"Uwikłani: Marfil" (film) - premiera 9 września

Pierwsza część dylogii autorstwa Mercedes Ron z Ester Expósito ("Szkoła dla elity") i Hugo Diego Garcíą ("Substancja") w rolach głównych. Marfil Cortés, córka hiszpańskiego potentata biznesowego, wiedzie idealne życie w Nowym Jorku - do czasu, gdy zostaje nagle porwana, a następnie w tajemniczy sposób uwolniona. W wyniku tego wydarzenia jej ojciec przydziela jej enigmatycznego ochroniarza - Sebastiána Moore'a. Pomimo jej silnej niezależności i jego zawodowego dystansu, zaczynają się do siebie zbliżać. Tajemnicza i powściągliwa natura Sebastiána oraz nieokiełznany charakter i szlachetne serce Marfil stopniowo przełamują dystans który oboje starają się zachować. Po powrocie do Hiszpanii i w obliczu pojawiających się zagrożeń muszą odnaleźć się w świecie, w którym nic - i nikt - nie jest tym, czym się wydaje.

"Ty+ja - Wbrew wszystkim" (film) - premiera 18 września

Adaptacja pierwszej części bestsellerowej trylogii "Ty+ja" autorstwa Emmy Green, która łącznie sprzedała się we Francji w nakładzie blisko miliona egzemplarzy. Osiemnastoletnia Alma Lancaster (Vittoria Di Savoia) sprawia wrażenie osoby prowadzącej idealne życie w zamożnej rodzinie, która jest przekonana, że dziewczyna studiuje prawo. W tajemnicy realizuje jednak swoje prawdziwe marzenie – chce zostać reżyserką filmową. Na uczelni poznaje dwudziestoletniego Vadima Arcadiego (Lucas Barski) – charyzmatycznego i samotnego buntownika o burzliwej przeszłości. Wspólny projekt filmowy zmusza ich do współpracy. Początkowa niechęć do siebie stopniowo przeradza w bliskość, a następnie w miłość, której oboje próbują się oprzeć. Ktoś jednak nieustannie ich obserwuje i zrobi wszystko, by ich rozdzielić oraz ujawnić sekrety, które mogą zniszczyć zarówno Almę, jak i Vadima.

"The Love Hypothesis" (film) - premiera 23 września

Adaptacja bestsellerowej powieści autorstwa Ali Hazelwood, która wyjściowo była fanfiction o Rey i Kylo Renie z "Gwiezdnych wojen" i co zabawne - główną rolę męską kreuje tu Tom Bateman, mąż Daisy Ridley, która grała Rey. "The Love Hypothesis" opowiada historię Olive (Lili Reinhart), błyskotliwej doktorantki skupionej na swojej przyszłości w świecie akademickim. Kiedy jednak odkrywa, że jej najlepsza przyjaciółka Ahn (Rachel Marsh) zakochała się w Jeremym (Nicholas Duvernay) – chłopaku, który podoba się Olive – dziewczyna impulsywnie całuje budzącego respekt profesora Adama Carlsena (Tom Bateman), by udowodnić, że już o nim nie myśli. To, co zaczyna się jako desperacki gest w imię przyjaźni, przeradza się w fikcyjny związek oparty na zasadach, granicach i obopólnie korzystnym układzie. Gdy granica między odgrywaną rolą a rzeczywistością zaczyna się zacierać, Olive staje przed najtrudniejszą hipotezą w swoim życiu: być może miłość naprawdę jest warta ryzyka.

"Drive - The Pretenders" (film) - premiera 28 października

Adaptacja książki "Drive", czyli pierwszej części serii "The Pretenders" autorstwa Tamary Lush, która również zaczynała na Wattpadzie. Młoda mechaniczka samochodów wyścigowych udaje, że jest zaręczona z najbardziej skandalizującą gwiazdą świata motorsportu – oficjalnie po to, by poprawić jego reputację, a w rzeczywistości, by zyskać własną szansę za kierownicą. Wkrótce jednak kłamstwo zaczyna zagrażać wszystkiemu, także temu, co między nimi już dawno przestało być tylko grą.

Każda scena, którą zobaczycie w filmie, została faktycznie nakręcona na torze wyścigowym. Pędziliśmy po torze z prędkością 160 km/h w deszczu. To było szaleństwo – wrażenia przypominały jazdę rollercoasterem - ujawniła odtwórczyni głównej roli, Lisa-Marie Koroll, podczas konwentu Obsessed Retreat: Class of '26.

"Campus Drivers" (serial) - premiera w listopadzie

Adaptacja "Supermad", czyli pierwszego tomu bestsellerowej serii romansów uniwersyteckich "Campus Drivers" autorstwa C.S. Quill. Lois ma wszystko, czego potrzeba do szczęścia: dostała się na prestiżowy Uniwersytet Belrose razem z Maxem, swoją wieloletnią miłością. Lane z kolei żyje według własnych zasad. Jest twórcą Campus Drivers – najpopularniejszej aplikacji na kampusie – i słynie zarówno ze swojego zniewalającego uśmiechu, jak i z niezdolności do zaangażowania się w związek. Ich drogi nigdy nie powinny się przeciąć, ale pewnej nocy załamana Lois staje pod jego drzwiami. Niespodziewane wspólne mieszkanie oznacza zderzenie dwóch zupełnie różnych światów – i rodzącą się między nimi fascynację, której nie sposób ignorować. Niektóre spotkania zmieniają wszystko i otwierają dawno zabliźnione rany. A kiedy miłość pojawia się bez zaproszenia, nic nie jest już pewne.

"Perfect Liars" (film) - premiera w listopadzie

Adaptacja dylogii "Perfectos Mentirosos" autorstwa Alex Mírez, która zdobyła ponad 140 mln odczytów na Wattpadzie. Witajcie w Tagus – elitarnej uczelni, gdzie za idealnymi fasadami kryją się władza, przywileje i śmiertelnie niebezpieczne sekrety. Jude Derry przybywa tam z ukrytą misją: chce przeniknąć do kręgu braci Cash i odkryć prawdę o śmierci swojego brata. Trzej spadkobiercy rodzinnego imperium – charyzmatyczny i wyrachowany Aegan, enigmatyczny Adrik oraz buntowniczy i nieprzewidywalny Alex – niepodzielnie rządzą kampusem. To, co zaczyna się jako osobista zemsta, szybko przeradza się w niebezpieczną grę uwodzenia, zakazanego pożądania i kłamstw. Z każdą odkrytą wskazówką Jude zbliża się do prawdy, która może zniszczyć potężną rodzinę Cash – i ujawnić sekrety, z którymi ona sama może nie być gotowa się zmierzyć.

"Maxton Hall - Dwa światy", sezon 3 - premiera 9 grudnia

Adaptacja "Save Us", czyli trzeciego tomu bestsellerowej trylogii Mony Kaste, który kończy opowieść o miłości Ruby Bell i Jamesa Beauforta. Ruby zostaje zawieszona w prawach ucznia Maxton Hall, a jej marzenie o studiach w Oksfordzie zaczyna się oddalać. Dziewczyna nie zamierza jednak się poddać. Razem z Jamesem walczy o udowodnienie swojej niewinności, ale im bardziej zbliżają się do prawdy, tym większe staje się ryzyko, że ich odkrycia wszystko zniszczą. Przyjaźnie zostaną wystawione na próbę, a na jaw wyjdą sekrety, których nikt się nie spodziewał. Ostatecznie Ruby i James będą musieli odpowiedzieć sobie na jedno pytanie: czy sama miłość wystarczy?

"Call Me Bae", sezon 2 - premiera wkrótce

Kontynuacja popularnego indyjskiego serialu oryginalnego z Ananyą Panday w roli głównej. Bae wreszcie ma własny program informacyjny i jest gotowa przejąć kontrolę – ale sława ma swoją cenę. Jej życie osobiste pogrąża się w chaosie, gdy dziewczyna zostaje rozdarta między powracającym byłym mężem a swoim niezwykle atrakcyjnym szefem. W chwili, gdy wydaje się, że więź łącząca ją z przyjaciółkami jest nie do zerwania, pojawienie się „Nayi Behen” burzy dotychczasową równowagę i wystawia ich lojalność na próbę. Miłość zamienia się w wojnę, a praca – w pole bitwy.

"Tell Me in Secret" (film) - premiera na początku 2027 roku

Druga część ekranizacji bestsellerowej trylogii "Tell Me" autorstwa Mercedes Ron. Po intensywnym początku roku szkolnego życie Kami zaczyna się rozpadać. W sieci viralem staje się sfałszowane nagranie, na którym dziewczyna rzekomo źle wypowiada się o wszystkich swoich przyjaciołach, a nikt nie wierzy w jej wersję wydarzeń. Osamotniona i z rodziną rozbitą przez kryzys finansowy, Kami może liczyć jedynie na wsparcie Thiaga i Taylora Di Bianco. Rozdarta między uczuciem, które wciąż nie wygasło, a miłością, która dopiero się zaczyna, musi odkryć, kto chce ją pogrążyć, zanim straci wszystko… włącznie z samą sobą.

Najważniejsza jest relacja, która łączy członków tej obsady. Świetnie się dogadują i myślę, że przekłada się to na film. Kiedy wnoszą do tych postaci coś osobistego – właśnie wtedy dzieje się magia - przyznała Mercedes Ron.

"Love Me Love Me 2" (film) - premiera w 2027 roku

Adaptacja drugiego tomu czteroczęściowej serii "Love Me Love Me" autorstwa Stefanii S., która łącznie zdobyła na Wattpadzie 24 mln odczytów. Po chaotycznych wydarzeniach z finału pierwszej części June wraca do St. Mary’s. Jej matka April, zdeterminowana, by trzymać córkę z dala od Jamesa, jeszcze mocniej próbuje kontrolować jej życie. Tymczasem grupa przyjaciół ponownie się jednoczy, ale dawne napięcia i pojawienie się nowych osób zagrażają kruchej równowadze. W trakcie kolejnego roku szkolnego w Mediolanie June i James próbują ochronić swój związek przed coraz większą presją – kontrolą rodziny, osobistymi ambicjami i sekretami, którymi żadne z nich nie jest jeszcze gotowe się podzielić. Konfrontując się z ranami z przeszłości, zbliżają się do siebie bardziej niż kiedykolwiek, ale im silniejsza staje się ich więź, tym większe jest ryzyko, że się nawzajem stracą. Gdy nadchodzi zakończenie szkoły, June musi dokonać najtrudniejszego wyboru: zostać z Jamesem czy wybrać samą siebie.

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"Boys of Tommen" (serial) - data premiery nieznana

Adaptacja bestsellerowej serii autorstwa irlandzkiej autorki Chloe Walsh. Pierwszy sezon będzie adaptacją dwóch pierwszych powieści z cyklu: "Binding 13" oraz "Keeping 13". Pierwszy sezon opowiada historię zakazanej miłości Johnny'ego Kavanagha (Conor Sánchez) – gwiazdy rugby stojącej u progu profesjonalnej kariery – oraz Shannon Lynch (Nancy Surridge), utalentowanej, lecz niezwykle nieśmiałej nowej uczennicy prestiżowej szkoły Tommen College w Ballylaggin w Irlandii. Oboje skrywają sekrety: Johnny zmaga się z kontuzją, która może przekreślić jego sportową przyszłość, a Shannon mierzy się z trudną i pełną przemocy sytuacją w domu. Łącząca ich potajemna, pełna emocji relacja sprawia, że dwoje nastolatków z zupełnie różnych światów próbuje pokonać przeciwności losu i ostatecznie znajduje sposób, by ocalić siebie nawzajem

Autor: Prime Video/ Materiały prasowe

Autor: Prime Video/ Materiały prasowe

"Nasza wina: Londyn" (film) - data premiery nieznana

Brytyjska adaptacja "Naszej winy", czyli trzeciej odsłony serii "Winnych" autorstwa Mercedes Ron. Noah (Asha Banks) i Nick (Matthew Broome) staną w obliczu wydarzeń, które zmuszą ich do podjęcia ostatecznej decyzji: czy naprawdę są sobie przeznaczeni, czy też powinni się rozstać.

To moja ulubiona książka z tej trójki, więc jest dla mnie wyjątkowa. Inna, ale w pozytywnym sensie. A chemia między [Ashą a Mattem] jest niesamowita - rzekła Mercedes.

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Jednocześnie przypominamy, że przed nami (tylko w nieco późniejszym czasie) m.in. powroty "Sterling Point", "Off Campus", "Byliśmy łgarzami" oraz "Każdego kolejnego roku" (tym razem pod tytułem "Każde kolejne lato") oraz szumnie zapowiadana adaptacja "Czwartego skrzydła" (ang. "Fourth Wing"), ale tutaj niech się nie spieszą, wiemy bowiem, że znalezienie odtwórcy roli Xadena Riorsona to niezwykle karkołomne i czasochłonne zadanie.

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