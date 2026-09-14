Zatrzymanie w Łodzi. Grupa nastolatków okradała osoby sprzedające telefony

Usiłowanie rozboju podczas sprzedaży telefonu

6 września 2026 roku około godziny 19:00 dyżurny łódzkiej policji przyjął zgłoszenie od 46-letniego mężczyzny, który został zaatakowany przez dwóch napastników. Pokrzywdzony wystawił na portalu internetowym telefon o wartości 1000 zł i umówił się z potencjalnym kupcem na sfinalizowanie transakcji w miejscu swojego zamieszkania. Gdy sprzedający wyszedł do klienta, zza zaparkowanego w pobliżu samochodu wybiegł zamaskowany mężczyzna. Agresor wycelował w stronę 46-latka przedmiot przypominający broń i zażądał oddania urządzenia. Dzięki opanowaniu pokrzywdzonego, który zdołał zachować telefon, oraz reakcji jego żony, sprawcy zostali spłoszeni i uciekli.

Policyjne zatrzymanie w centrum handlowym

Śledczy z V Komisariatu Policji w Łodzi szybko ustalili tożsamość osób mogących mieć związek z tym zdarzeniem. 7 września 2026 roku funkcjonariusze namierzyli podejrzanych w jednym z centrów handlowych na terenie miasta. Podczas interwencji mundurowi zauważyli trzech nastolatków, a czwartego z nich zatrzymali po krótkim pościgu, gdy próbował uciec z toalety. Przy młodych mężczyznach policjanci znaleźli naboje, metalowe kulki, instrukcję obsługi wiatrówki oraz kominiarkę. W trakcie czynności funkcjonariusze odzyskali również jeden z wcześniej skradzionych telefonów.

Zarzuty i konsekwencje prawne dla młodych sprawców

Wśród zatrzymanych znaleźli się dwaj 16-latkowie, którzy byli poszukiwani przez organy ścigania i po przesłuchaniu trafili do ośrodków wychowawczych. 17-letni mężczyzna, który figurował w systemach jako osoba zaginiona, usłyszał łącznie cztery zarzuty, w tym usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu oraz kradzieży szczególnie zuchwałej dwóch telefonów o wartości 4100 zł. Grozi mu za to kara do 20 lat pozbawienia wolności. Z kolei 18-latek odpowie za pomocnictwo w usiłowaniu rozboju. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec obu starszych podejrzanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Apel policji do innych pokrzywdzonych osób

Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani wyszukiwali oferty w Internecie i pod pozorem zakupu sprzętu okradali sprzedających. 17-latek przyznał, że po przyjeździe do Łodzi uczynił sobie z tego procederu stałe źródło utrzymania. Funkcjonariusze podejrzewają, że grupa mogła działać również w innych województwach, dlatego proszą o kontakt wszystkie osoby, które mogły paść ofiarą podobnych przestępstw. Zgłoszenia przyjmuje V Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Organizacji Wolności i Niezawisłości 60 lub pod numerem telefonu 47 841 15 56.

Źródło: Policja.pl