Zrób to teraz, inaczej wiosną róże marnie zakwitną wiosną. Ostatni dzwonek na ten zabieg

Zbliżająca się jesień to decydujący moment dla kondycji Twoich róż, a pominięcie jednego zabiegu może zagrozić ich wiosennemu kwitnieniu.

Kluczem do obfitości kwiatów jest odpowiednie cięcie pielęgnacyjne, które wzmocni krzewy i przygotuje je na nadchodzące chłody.

Odkryj, jak prawidłowo wykonać ten niezbędny zabieg we wrześniu i co jeszcze musisz zrobić, by Twoje róże zachwycały!

To ostatni dzwonek na jesienne cięcie róż. Zrób to, żeby wiosną zachwycały

Zbliżająca się jesień to czas, kiedy krzewy róż w ogrodzie wymagają szczególnej uwagi. Właściwa pielęgnacja róż i ich nawożenie sprawią, że wiosną znów zachwycą obfitym kwitnieniem. Choć na kopczykowanie i zabezpieczanie przed mrozami przyjdzie czas na przełomie października i listopada, to połowa września jest kluczowa dla innego zabiegu. Chodzi o delikatne cięcie pielęgnacyjne. Pozwala ono na usunięcie przekwitłych części rośliny i jej wzmocnienie przed spadkiem temperatur.

Jak przycinać róże we wrześniu? Używaj czystego sekatora

We wrześniu unikaj radykalnego cięcia róż, usuwając jedynie niezbędne elementy. Mocne przycinanie pobudza roślinę do tworzenia nowych pędów, co jesienią jest niepożądane. Skoncentruj się na eliminacji uschniętych kwiatostanów oraz chorych, osłabionych lub uszkodzonych pędów. Kluczowe jest używanie naostrzonych i czystych narzędzi. Zabrudzony sprzęt może sprzyjać rozprzestrzenianiu się chorób. Przed pracą zdezynfekuj sekator spirytusem lub polej go wrzątkiem. Po takim przygotowaniu narzędzia można bezpiecznie zabrać się za przycinanie.

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Pielęgnacja róż jesienią. Zimowanie i ochrona przed chorobami

Jesienna dbałość o róże to fundament ich zdrowia w nadchodzącym sezonie oraz gwarancja przetrwania zimy. Odpowiednio wykonane zabiegi poprawiają kondycję krzewów przed okresem spoczynku. Pamiętaj o następujących krokach:

Systematycznie zbieraj opadłe liście, co zmniejszy ryzyko infekcji.

Nawadniaj krzewy aż do nadejścia pierwszych przymrozków, szczególnie gdy jesień jest sucha.

Gdy liście całkowicie opadną, zastosuj środek grzybobójczy.

Zanim nadejdą mrozy, stwórz wokół nasady krzewu kopczyk z ziemi, kompostu lub kory (o wysokości 20-30 cm). Odmiany pienne i pnące dodatkowo zabezpiecz agrowłókniną.

#MuratorOgroduje: Róże w grodzie – nawożenie i pielęgnacja Materiał sponsorowany