Barwy szczęścia. Narkoman Adam okradnie Pyrków. Hubert nie wytrzyma

Kolejne kłopoty Pyrków przez Adama

Adam pojawi się u Pyrków w wyniku działań Lucyny. W 3413. odcinku „Barw szczęścia” obecność mężczyzny pod dachem rodziny nadal będzie ogromnym ciężarem. Lokator kategorycznie odmówi leczenia odwykowego i nie przyzna się do uzależnienia. Hubert mimo wszystko spróbuje wesprzeć zagubionego nieznajomego. Zleci mu drobne prace w ogrodzie, mając nadzieję, że rutyna pomoże mu stanąć na nogi. Sprawy przybiorą jednak zły obrót, gdy w trakcie wykonywania obowiązków Adam dozna bolesnej kontuzji.

Znajomi Adama z marihuaną w domu Pyrków

W 3414. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Hubert będzie kontynuował wysiłki, by wyciągnąć Adama na prostą, ale ten rzuci mu kolejne kłody pod nogi. W domu Pyrków zjawią się jego znajomi, którzy bez skrępowania wniosą na posesję marihuanę. Rodzina zyska dowód na to, że kłopotliwy gość może sprowadzić na nich poważne niebezpieczeństwo. Hubert zacznie wnikliwiej kontrolować poczynania lokatora, ale ten pozostanie niewzruszony i nie zmieni swojego zachowania.

Adam bez pytania zabierze Pyrkom jedzenie

Apogeum napięć nastąpi w 3416. odcinku „Barw szczęścia”. Adam ponownie wróci do domu odurzony używkami, a jego bezczelność przekroczy kolejne granice. Mężczyzna zje całe przygotowane na śniadanie jedzenie, nie pytając nikogo o zdanie. Joanna ledwie opanuje furię, widząc, że lokator całkowicie ignoruje zasady panujące w domu. Hubert powoli zacznie tracić cierpliwość, widząc, że jego dobra wola jest bezustannie nadużywana, a kłopoty narastają.

Adam z „Barw szczęścia” pożyczy pieniądze od Huberta?

Najbardziej absurdalne będzie to, że Adam nie okaże nawet odrobiny skruchy. Chwilę po kradzieży jedzenia złoży Hubertowi propozycję kolejnej pożyczki. Sytuacja domowa zacznie negatywnie odbijać się na Emilu. W 3416. odcinku „Barw szczęścia” przytłoczony chłopak zwierzy się w końcu Danielowi ze stresującej codzienności w swoim domu. W obliczu rosnącego chaosu Hubert zostanie zmuszony do podjęcia decyzji, ile jeszcze zniesie z powodu obecności problematycznego lokatora.

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