Nagrody Emmy 2026 - o której ogłoszenie zwycięzców? Gdzie i kiedy obejrzeć transmisję?

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Nagrody Emmy 2026 - o której ogłoszenie zwycięzców i gdzie oglądać transmisję?
78. gala rozdania nagród Emmy odbędzie się w nocy z 14 na 15 września o godzinie 2:00 czasu polskiego. Po raz pierwszy od 2011 roku ceremonię poprowadzi kobieta - znana z roli Olivii Benson w serialu "Prawo i porządek: sekcja specjalna" Mariska Hargitay. Gala Primetime Emmy Awards objęta została ścisłą licencją, zatem nie będzie można obejrzeć jej za darmo w sieci - kanał Television Academy na YouTube transmitował będzie tylko kulisy i wybrane fragmenty. W USA prawa do transmisji posiada stacja NBC, a stream online na żywo obejrzą wyłącznie subskrybenci Premium platformy Peacock, która nie jest dostępna w Polsce.
Polka walczy o Emmy
Choć żadna z naszych rodzimych produkcji nie zakwalifikowała się do wyścigu o Emmy 2026 (osobiście uważam, że "Heweliusz" został ograbiony z choćby kilku nominacji), znalazły się polskie akcenty. W jednej z głównych kategorii, za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą, powalczy pochodząca z Opola Karolina Wydra - za kreację w serialu "Jedyna" Apple TV.
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Emmy 2026 - nominacje w najważniejszych kategoriach
Faworytami tegorocznej gali są "The Pitt" (HBO Max) z 25 nominacjami, "Hacks" (HBO Max) z 24 i "Wdowia Zatoka" (Apple TV) z 19. Serial "Jedyna" z Karoliną Wydrą w obsadzie uplasował się tuż za podium, z 18 wyróżnieniami - we wszystkich wspomnianych przypadkach mowa o kategoriach zarówno głównych, jak i technicznych.
Lista nominowanych do Emmy 2026 w najważniejszych kategoriach prezentuje się następująco:
Najlepszy serial dramatyczny
- "Dyplomatka"
- "Rycerz Siedmiu Królestw"
- "Paradise"
- "The Pitt"
- "Jedyna"
- "Kulawe konie"
- "Znajomi i sąsiedzi"
- "Pozłacany wiek"
Najlepszy serial komediowy
- "Misja: podstawówka"
- "The Bear"
- "Hacks"
- "Margo jest spłukana"
- "Terapia bez trzymanki"
- "Wdowia Zatoka"
- "Zbrodnie po sąsiedzku"
- "Nikt tego nie chce"
Najlepszy miniserial/antologia
- "Awantura"
- "Love Story"
- "Chętni na seks"
- "Bestia we mnie"
- "To jej wina"
Najlepszy film telewizyjny
- "Niezwykle szlachetne stworzenia" - WYGRANA
- "Sojusznicy"
- "Miss You, Love You"
- "Ludzie, których spotykamy na wakacjach"
- "Jack Ryan Toma Clancy'ego: Wojna Duchów"
Najlepszy aktor w serialu dramatycznym
- Sterling K. Brown - "Paradise"
- Gary Oldman - "Kulawe konie"
- Mark Ruffalo - "Grupa zadaniowa"
- Noah Wyle - "The Pitt"
- Rufus Sewell - "Dyplomatka"
Najlepszy aktor w serialu komediowym
- Steve Carell - "Rooster"
- Matthew Rhys - "Wdowia Zatoka"
- Jason Segel - "Terapia bez trzymanki"
- Martin Short - "Zbrodnie po sąsiedzku"
- Yahya Abdul-Mateen II - "Wonder Man"
Najlepszy aktor w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym
- Oscar Isaac - "Awantura"
- Matthew Rhys - "Bestia we mnie"
- Charlie Hunnam - "Potwór: Historia Eda Geina"
- Jason Bateman - "Black Rabbit"
- Riz Ahmed - "Bait"
Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym
- Keri Russell - "Dyplomatka"
- Rhea Seehorn - "Jedyna"
- Zendaya - "Euforia"
- Chase Infiniti - "Testamenty"
- Carrie Coon - "Pozłacany wiek"
Najlepsza aktorka w serialu komediowym
- Elle Fanning - "Margo jest spłukana"
- Lisa Kudrow - "Wielki powrót"
- Jean Smart - "Hacks"
- Quinta Brunson - "Misja: podstawówka"
- Ayo Edebiri - "The Bear"
Najlepsza aktorka w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym
- Claire Danes - "Bestia we mnie"
- Carey Mulligan - "Awantura"
- Sarah Pidgeon - "Love Story"
- Sarah Snook - "To jej wina"
- Sally Field - "Niezwykle szlachetne stworzenia"
Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym
- Patrick Ball - "The Pitt"
- Billy Crudup - "The Morning Show"
- Shawn Hatosy - "The Pitt"
- Gerran Howell - "The Pitt"
- Jack Lowden - "Kulawe konie"
- Tom Pelphrey - "Grupa zadaniowa"
- Carlos-Manuel Vesga - "Jedyna"
Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym
- Paul W. Downs - "Hacks"
- Harrison Ford - "Terapia bez trzymanki"
- Colman Domingo - "Cztery pory roku"
- Nick Offerman - "Margo jest spłukana"
- Stephen Root - "Wdowia Zatoka"
- Michael Urie - "Terapia bez trzymanki"
- Tyler James Williams - "Misja: podstawówka"
Najlepszy aktor drugoplanowy w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym
- Jason Bateman - "Chętni na seks"
- Richard Gadd - "Półbrat"
- David Harbour - "Chętni na seks" - WYGRANA
- Richard Jenkins - "Chętni na seks"
- Nick Offerman - "Śmierć od pioruna"
- Charles Melton - "Awantura"
Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym
- Taylor Dearden - "The Pitt"
- Supriya Ganesh - "The Pitt"
- Allison Janney - "Dyplomatka"
- Katherine LaNasa - "The Pitt"
- Sepideh Moafi - "The Pitt"
- Julianne Nicholson - "Paradise"
- Karolina Wydra - "Jedyna"
- Fiona Dourif - "The Pitt"
Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym
- Hannah Einbinder - "Hacks"
- Kate O'Flynn - "Wdowia Zatoka"
- Janelle James - "Misja: podstawówka"
- Michelle Pfeiffer - "Margo jest spłukana"
- Megan Stalter - "Hacks"
- Jessica Williams - "Terapia bez trzymanki"
- Dale Dickey - "Wdowia Zatoka"
Najlepsza aktorka drugoplanowa w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym
- Linda Cardellini - "Chętni na seks" - WYGRANA
- Laurie Metcalf - "Potwór: Historia Eda Geina"
- Constance Zimmer - "Love Story"
- Youn Yuh Jung - "Awantura"
- Dakota Fanning - "To jej wina"
- Joy Sunday - "Chętni na seks"
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