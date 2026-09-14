Nagrody Emmy 2026 - o której ogłoszenie zwycięzców? Gdzie i kiedy obejrzeć transmisję?

Nagrody Emmy 2026 - o której ogłoszenie zwycięzców i gdzie oglądać transmisję?

78. gala rozdania nagród Emmy odbędzie się w nocy z 14 na 15 września o godzinie 2:00 czasu polskiego. Po raz pierwszy od 2011 roku ceremonię poprowadzi kobieta - znana z roli Olivii Benson w serialu "Prawo i porządek: sekcja specjalna" Mariska Hargitay. Gala Primetime Emmy Awards objęta została ścisłą licencją, zatem nie będzie można obejrzeć jej za darmo w sieci - kanał Television Academy na YouTube transmitował będzie tylko kulisy i wybrane fragmenty. W USA prawa do transmisji posiada stacja NBC, a stream online na żywo obejrzą wyłącznie subskrybenci Premium platformy Peacock, która nie jest dostępna w Polsce.

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Polka walczy o Emmy

Choć żadna z naszych rodzimych produkcji nie zakwalifikowała się do wyścigu o Emmy 2026 (osobiście uważam, że "Heweliusz" został ograbiony z choćby kilku nominacji), znalazły się polskie akcenty. W jednej z głównych kategorii, za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą, powalczy pochodząca z Opola Karolina Wydra - za kreację w serialu "Jedyna" Apple TV.

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Emmy 2026 - nominacje w najważniejszych kategoriach

Faworytami tegorocznej gali są "The Pitt" (HBO Max) z 25 nominacjami, "Hacks" (HBO Max) z 24 i "Wdowia Zatoka" (Apple TV) z 19. Serial "Jedyna" z Karoliną Wydrą w obsadzie uplasował się tuż za podium, z 18 wyróżnieniami - we wszystkich wspomnianych przypadkach mowa o kategoriach zarówno głównych, jak i technicznych.

Lista nominowanych do Emmy 2026 w najważniejszych kategoriach prezentuje się następująco:

Najlepszy serial dramatyczny

"Dyplomatka"

"Rycerz Siedmiu Królestw"

"Paradise"

"The Pitt"

"Jedyna"

"Kulawe konie"

"Znajomi i sąsiedzi"

"Pozłacany wiek"

Najlepszy serial komediowy

"Misja: podstawówka"

"The Bear"

"Hacks"

"Margo jest spłukana"

"Terapia bez trzymanki"

"Wdowia Zatoka"

"Zbrodnie po sąsiedzku"

"Nikt tego nie chce"

Najlepszy miniserial/antologia

"Awantura"

"Love Story"

"Chętni na seks"

"Bestia we mnie"

"To jej wina"

Najlepszy film telewizyjny

"Niezwykle szlachetne stworzenia" - WYGRANA

"Sojusznicy"

"Miss You, Love You"

"Ludzie, których spotykamy na wakacjach"

"Jack Ryan Toma Clancy'ego: Wojna Duchów"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Sterling K. Brown - "Paradise"

Gary Oldman - "Kulawe konie"

Mark Ruffalo - "Grupa zadaniowa"

Noah Wyle - "The Pitt"

Rufus Sewell - "Dyplomatka"

Najlepszy aktor w serialu komediowym

Steve Carell - "Rooster"

Matthew Rhys - "Wdowia Zatoka"

Jason Segel - "Terapia bez trzymanki"

Martin Short - "Zbrodnie po sąsiedzku"

Yahya Abdul-Mateen II - "Wonder Man"

Najlepszy aktor w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

Oscar Isaac - "Awantura"

Matthew Rhys - "Bestia we mnie"

Charlie Hunnam - "Potwór: Historia Eda Geina"

Jason Bateman - "Black Rabbit"

Riz Ahmed - "Bait"

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Keri Russell - "Dyplomatka"

Rhea Seehorn - "Jedyna"

Zendaya - "Euforia"

Chase Infiniti - "Testamenty"

Carrie Coon - "Pozłacany wiek"

Najlepsza aktorka w serialu komediowym

Elle Fanning - "Margo jest spłukana"

Lisa Kudrow - "Wielki powrót"

Jean Smart - "Hacks"

Quinta Brunson - "Misja: podstawówka"

Ayo Edebiri - "The Bear"

Najlepsza aktorka w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

Claire Danes - "Bestia we mnie"

Carey Mulligan - "Awantura"

Sarah Pidgeon - "Love Story"

Sarah Snook - "To jej wina"

Sally Field - "Niezwykle szlachetne stworzenia"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym

Patrick Ball - "The Pitt"

Billy Crudup - "The Morning Show"

Shawn Hatosy - "The Pitt"

Gerran Howell - "The Pitt"

Jack Lowden - "Kulawe konie"

Tom Pelphrey - "Grupa zadaniowa"

Carlos-Manuel Vesga - "Jedyna"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym

Paul W. Downs - "Hacks"

Harrison Ford - "Terapia bez trzymanki"

Colman Domingo - "Cztery pory roku"

Nick Offerman - "Margo jest spłukana"

Stephen Root - "Wdowia Zatoka"

Michael Urie - "Terapia bez trzymanki"

Tyler James Williams - "Misja: podstawówka"

Najlepszy aktor drugoplanowy w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

Jason Bateman - "Chętni na seks"

Richard Gadd - "Półbrat"

David Harbour - "Chętni na seks" - WYGRANA

Richard Jenkins - "Chętni na seks"

Nick Offerman - "Śmierć od pioruna"

Charles Melton - "Awantura"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym

Taylor Dearden - "The Pitt"

Supriya Ganesh - "The Pitt"

Allison Janney - "Dyplomatka"

Katherine LaNasa - "The Pitt"

Sepideh Moafi - "The Pitt"

Julianne Nicholson - "Paradise"

Karolina Wydra - "Jedyna"

Fiona Dourif - "The Pitt"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym

Hannah Einbinder - "Hacks"

Kate O'Flynn - "Wdowia Zatoka"

Janelle James - "Misja: podstawówka"

Michelle Pfeiffer - "Margo jest spłukana"

Megan Stalter - "Hacks"

Jessica Williams - "Terapia bez trzymanki"

Dale Dickey - "Wdowia Zatoka"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

Linda Cardellini - "Chętni na seks" - WYGRANA

Laurie Metcalf - "Potwór: Historia Eda Geina"

Constance Zimmer - "Love Story"

Youn Yuh Jung - "Awantura"

Dakota Fanning - "To jej wina"

Joy Sunday - "Chętni na seks"

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