Nagrody Emmy 2026 - o której ogłoszenie zwycięzców? Gdzie i kiedy obejrzeć transmisję?

Natalia Nowecka
Natalia Nowecka
2026-09-14 14:45

Rozdanie nagród Primetime Emmy 2026, czyli tzw. serialowych Oscarów w najważniejszych kategoriach, odbędzie się dziś w nocy. O której godzinie poznamy zwycięzców? I gdzie obejrzeć transmisję w Polsce? Wyjaśniamy.

Statuetka Emmy
Autor: Shutterstock

Nagrody Emmy 2026 - o której ogłoszenie zwycięzców i gdzie oglądać transmisję?

78. gala rozdania nagród Emmy odbędzie się w nocy z 14 na 15 września o godzinie 2:00 czasu polskiego. Po raz pierwszy od 2011 roku ceremonię poprowadzi kobieta - znana z roli Olivii Benson w serialu "Prawo i porządek: sekcja specjalna" Mariska Hargitay. Gala Primetime Emmy Awards objęta została ścisłą licencją, zatem nie będzie można obejrzeć jej za darmo w sieci - kanał Television Academy na YouTube transmitował będzie tylko kulisy i wybrane fragmenty. W USA prawa do transmisji posiada stacja NBC, a stream online na żywo obejrzą wyłącznie subskrybenci Premium platformy Peacock, która nie jest dostępna w Polsce.

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Polka walczy o Emmy

Choć żadna z naszych rodzimych produkcji nie zakwalifikowała się do wyścigu o Emmy 2026 (osobiście uważam, że "Heweliusz" został ograbiony z choćby kilku nominacji), znalazły się polskie akcenty. W jednej z głównych kategorii, za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą, powalczy pochodząca z Opola Karolina Wydra - za kreację w serialu "Jedyna" Apple TV.

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Emmy 2026 - nominacje w najważniejszych kategoriach

Faworytami tegorocznej gali są "The Pitt" (HBO Max) z 25 nominacjami, "Hacks" (HBO Max) z 24 i "Wdowia Zatoka" (Apple TV) z 19. Serial "Jedyna" z Karoliną Wydrą w obsadzie uplasował się tuż za podium, z 18 wyróżnieniami - we wszystkich wspomnianych przypadkach mowa o kategoriach zarówno głównych, jak i technicznych.

Lista nominowanych do Emmy 2026 w najważniejszych kategoriach prezentuje się następująco:

Najlepszy serial dramatyczny

  • "Dyplomatka"
  • "Rycerz Siedmiu Królestw"
  • "Paradise"
  • "The Pitt"
  • "Jedyna"
  • "Kulawe konie"
  • "Znajomi i sąsiedzi"
  • "Pozłacany wiek"

Najlepszy serial komediowy

  • "Misja: podstawówka"
  • "The Bear"
  • "Hacks"
  • "Margo jest spłukana"
  • "Terapia bez trzymanki"
  • "Wdowia Zatoka"
  • "Zbrodnie po sąsiedzku"
  • "Nikt tego nie chce"

Najlepszy miniserial/antologia

  • "Awantura"
  • "Love Story"
  • "Chętni na seks"
  • "Bestia we mnie"
  • "To jej wina"

Najlepszy film telewizyjny

  • "Niezwykle szlachetne stworzenia" - WYGRANA
  • "Sojusznicy"
  • "Miss You, Love You"
  • "Ludzie, których spotykamy na wakacjach"
  • "Jack Ryan Toma Clancy'ego: Wojna Duchów"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

  • Sterling K. Brown - "Paradise"
  • Gary Oldman - "Kulawe konie"
  • Mark Ruffalo - "Grupa zadaniowa"
  • Noah Wyle - "The Pitt"
  • Rufus Sewell - "Dyplomatka"

Najlepszy aktor w serialu komediowym

  • Steve Carell - "Rooster"
  • Matthew Rhys - "Wdowia Zatoka"
  • Jason Segel - "Terapia bez trzymanki"
  • Martin Short - "Zbrodnie po sąsiedzku"
  • Yahya Abdul-Mateen II - "Wonder Man"

Najlepszy aktor w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

  • Oscar Isaac - "Awantura"
  • Matthew Rhys - "Bestia we mnie"
  • Charlie Hunnam - "Potwór: Historia Eda Geina"
  • Jason Bateman - "Black Rabbit"
  • Riz Ahmed - "Bait"

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

  • Keri Russell - "Dyplomatka"
  • Rhea Seehorn - "Jedyna"
  • Zendaya - "Euforia"
  • Chase Infiniti - "Testamenty"
  • Carrie Coon - "Pozłacany wiek"

Najlepsza aktorka w serialu komediowym

  • Elle Fanning - "Margo jest spłukana"
  • Lisa Kudrow - "Wielki powrót"
  • Jean Smart - "Hacks"
  • Quinta Brunson - "Misja: podstawówka"
  • Ayo Edebiri - "The Bear"

Najlepsza aktorka w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

  • Claire Danes - "Bestia we mnie"
  • Carey Mulligan - "Awantura"
  • Sarah Pidgeon - "Love Story"
  • Sarah Snook - "To jej wina"
  • Sally Field - "Niezwykle szlachetne stworzenia"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym

  • Patrick Ball - "The Pitt"
  • Billy Crudup - "The Morning Show"
  • Shawn Hatosy - "The Pitt"
  • Gerran Howell - "The Pitt"
  • Jack Lowden - "Kulawe konie"
  • Tom Pelphrey - "Grupa zadaniowa"
  • Carlos-Manuel Vesga - "Jedyna"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym

  • Paul W. Downs - "Hacks"
  • Harrison Ford - "Terapia bez trzymanki"
  • Colman Domingo - "Cztery pory roku"
  • Nick Offerman - "Margo jest spłukana"
  • Stephen Root - "Wdowia Zatoka"
  • Michael Urie - "Terapia bez trzymanki"
  • Tyler James Williams - "Misja: podstawówka"

Najlepszy aktor drugoplanowy w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

  • Jason Bateman - "Chętni na seks"
  • Richard Gadd - "Półbrat"
  • David Harbour - "Chętni na seks" - WYGRANA
  • Richard Jenkins - "Chętni na seks"
  • Nick Offerman - "Śmierć od pioruna"
  • Charles Melton - "Awantura"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym

  • Taylor Dearden - "The Pitt"
  • Supriya Ganesh - "The Pitt"
  • Allison Janney - "Dyplomatka"
  • Katherine LaNasa - "The Pitt"
  • Sepideh Moafi - "The Pitt"
  • Julianne Nicholson - "Paradise"
  • Karolina Wydra - "Jedyna"
  • Fiona Dourif - "The Pitt"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym

  • Hannah Einbinder - "Hacks"
  • Kate O'Flynn - "Wdowia Zatoka"
  • Janelle James - "Misja: podstawówka"
  • Michelle Pfeiffer - "Margo jest spłukana"
  • Megan Stalter - "Hacks"
  • Jessica Williams - "Terapia bez trzymanki"
  • Dale Dickey - "Wdowia Zatoka"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

  • Linda Cardellini - "Chętni na seks" - WYGRANA
  • Laurie Metcalf - "Potwór: Historia Eda Geina"
  • Constance Zimmer - "Love Story"
  • Youn Yuh Jung - "Awantura"
  • Dakota Fanning - "To jej wina"
  • Joy Sunday - "Chętni na seks"

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