Barwy szczęścia, odcinek 3412: Szokująca sytuacja u Kasi i Mariusza. W domu pojawi się Janka!

Barwy szczęścia odcinek 3412: Zaskakujące spotkanie Kasi i Mariusza. W tle Janka

Najnowszy, 3412. odcinek „Barw szczęścia” przyniesie widzom wiele emocji. Kasia Górka (w tej roli Katarzyna Glinka) wciąż będzie mierzyć się z rodzinnymi problemami. Największym zmartwieniem bohaterki będzie zachowanie Ksawerego (Bartosz Gruchot). Po wcześniejszej ucieczce syna Kasia straci do niego zaufanie i w obawie przed kolejnym zniknięciem umieści w jego rzeczach urządzenia lokalizujące. Trudne relacje z dzieckiem to jednak nie wszystko.

Powrót do Brzezin miał przynieść Kasi spokój, ale rzeczywistość okaże się zupełnie inna. Kobieta we własnym domu natknie się na Mariusza i Jankę (Oliwia Drożdżyk). W normalnych warunkach nie wzbudziłoby to jej podejrzeń, ale ostatnie wydarzenia sprawią, że sytuacja stanie się napięta. Ksawery przekazał wcześniej matce zasłyszane we wsi plotki o rzekomym romansie partnera Kasi z młodą dziewczyną. Młody chłopak wręcz oskarżył Mariusza o niewierność.

Mariusz ma pomysł na biznes. Kasia i Janka rozpoczną współpracę w „Barwach szczęścia”?

Sama obecność dziewczyny w domu to nie koniec niespodzianek przygotowanych przez twórców na 3412. odcinek „Barw szczęścia”. Mariusz wyjdzie z dość nieoczekiwaną inicjatywą. Mężczyzna zaproponuje Kasi współpracę z Janką przy sprzedaży uprawianych przez nią warzyw. Dla niego to po prostu chęć pomocy młodej kobiecie, która niedawno straciła ojca.

Z perspektywy Kasi propozycja wspólnego biznesu nie będzie wyglądać już tak niewinnie. Bohaterka 3412. odcinka serialu TVP2 wciąż będzie pamiętać sugestie syna na temat zażyłości Mariusza i Janki. Zaangażowanie się w interesy z domniemaną rywalką na pewno nie poprawi i tak już napiętej sytuacji.

Kiedy emisja 3412. odcinka serialu „Barwy szczęścia”? Kasia skupi się na Ksawerym

Odcinek 3412. serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października 2026 roku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Perypetie związane z Janką i Mariuszem zejdą jednak na dalszy plan, gdyż uwaga Kasi będzie koncentrować się głównie na trosce o losy Ksawerego.

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