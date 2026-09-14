Podlej tym krzaczki borówki jeszcze we wrześniu. W kolejnym sezonie eksplodują owocami

Borówka amerykańska potrzebuje kwaśnej ziemi, a właściwe odżywienie jej jesienią to podstawa, by krzewy przetrwały zimę i obrodziły w przyszłym roku.

Odkryj prosty, domowy sposób na skuteczne zakwaszenie gleby, wykorzystując popularny składnik, który masz w kuchni.

Poznaj przepis na tani i łatwy w przygotowaniu nawóz i dowiedz się, jak go stosować, by wiosną cieszyć się eksplozją owoców!

Jesienny nawóz do borówki amerykańskiej wzmocni krzewy na zimę

Uprawa borówki amerykańskiej w naszym kraju cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ nie jest ona zbyt skomplikowana. Jeżeli dostarczymy roślinom tego, co jest im niezbędne do prawidłowego rozwoju, z pewnością odwdzięczą się nam smacznymi owocami. Jednym z najważniejszych wymagań tej rośliny jest kwaśne podłoże o pH wynoszącym od 4,0 do 5,0. Zapewnienie takiego odczynu pozwala krzewom na odpowiednie pobieranie składników pokarmowych, co przekłada się na ich szybki wzrost. Żeby przygotować rośliny do zimy i uchronić je przed przemarznięciem, warto odpowiednio zakwasić glebę, w której są posadzone. Świetnie sprawdzi się tu domowy nawóz na bazie wody i kwasku cytrynowego, który jest idealnym rozwiązaniem na jesień. Kwasek cytrynowy to związek o silnym działaniu zakwaszającym. Dodany do wody obniża jej pH, dzięki czemu doskonale zakwasza ziemię wokół krzewów. Jak zatem przygotować tę cenną mieszankę?

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Wsyp 1 łyżeczkę do wody i podlej krzaczki borówki jeszcze we wrześniu. Wiosną eksplodują owocami

Zrobienie zakwaszającego nawozu do borówki amerykańskiej na bazie kwasku cytrynowego jest bardzo łatwe. Wystarczy, że wsypiesz jedną łyżeczkę tego składnika do pięciolitrowego wiadra z wodą i podlejesz taką miksturą krzewy jeszcze przed nadejściem października. Ważne, by podczas podlewania uważać na liście i starać się ich nie moczyć. Trzeba pamiętać, że kwasek cytrynowy obniża pH gleby tylko na chwilę, dlatego zabieg ten należy powtarzać. Najlepiej robić to systematycznie, co dwa lub trzy tygodnie, za każdym razem sprawdzając wcześniej poziom kwasowości ziemi. Ten prosty, jesienny zabieg sprawi, że w kolejnym sezonie krzewy będą uginać się od owoców.