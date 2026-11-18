Leszek Lichota nie spodziewał się takiego sukcesu

"Znieczulenie" szturmem podbiło Netflixa i w ciągu zaledwie kilku dni wygenerowało olbrzymie wyniki oglądalności. Jak informuje sam streamer, zaledwie dobę po premierze produkcja objęła szczyt polskiego rankingu Top 10 serwisu i nieprzerwanie się na nim utrzymuje. "Znieczulenie" z powodzeniem podbija też rankingi w innych krajach na świecie (m.in. Węgry, Słowacja, Czechy, Austria, Niemcy, Włochy, Argentyna, Wenezuela czy Chile) i plasuje się obecnie na 5. miejscu globalnego zestawienia seriali nieanglojęzycznych.

Leszek Lichota przyznaje, że choć wiedział, że kręcą coś dobrego, aż takiego szału się nie spodziewał. - Muszę przyznać, że skala tego sukcesu w pewien sposób jest niespodziewana. Nie da się przygotować na coś takiego z jakim odbiorem spotkał się nasz serial. Oczywiście kiedy do niego przystępowaliśmy, chcieliśmy, żeby był czymś dobrym, ale nikt się nie spodziewał, że aż tak poruszy ludzi, żeby mieli tak ogromną potrzebę pisania o tym w social mediach, komentowania artykułów, pisania prywatnych wiadomości. To jest oczywiście wszystko bardzo miłe, ale nie spodziewałem się absolutnie takiej skali - mówi aktor w naszej rozmowie.

CZYTAJ TEŻ: Jak kręcono katastrofę w "Znieczuleniu"? Leszek Lichota ujawnia kulisy

"Znieczulenie": Leszek Lichota o kulisach hitu Netflixa

Nie tylko gra aktorka, ale i scenariusz - co stoi za sukcesem "Znieczulenia"?

Jednym z powodów, dla których "Znieczulenie" aż tak rezonuje z widzami jest bardzo dobry scenariusz, zbudowany z naturalnych dialogów. Bohaterowie rozmawiają ze sobą jak normalni ludzie (co wbrew pozorom wcale nie jest tak oczywiste, zwłaszcza w polskich serialach) i co rusz rzucają żartami, lub sarkastycznymi uwagami. Zapytałam Leszka Lichotę, na ile jest to zasługą samych scenarzystów, a na ile improwizacją aktorów.

- Humor w bardzo dużej części był zawarty w scenariuszu i myślę, że miał bardzo ważną funkcję przy tych dramatycznych scenach, które się tam działy, żeby troszkę to odciążyć, a przy okazji zbudować trochę bohatera i innych bohaterów, którzy przecież ten humor też wnoszą. Przez ten humor też widz dostaje coś takiego, że to, co sam by sobie pomyślał, przez to, że jest wypowiadany przez inne postacie, to go gdzieś przybliża do tego. [W stylu - przyp. red.] "ach, też tak pomyślałem" - to lubimy. I w większości przypadków on był już zapisany przez scenarzystów, oni doskonale sobie na pewno zdawali sprawę z tego, jak jest to potrzebne - usłyszałam w odpowiedzi.

Nie oznacza to jednak, że obsada nie miała żadnego pola do improwizacji. - Bywało tak, że czasami jakby filtrowaliśmy te żarty, te puenty, trochę przez siebie, żeby się nam lepiej układały, ale raczej to w większości była inspiracja scenariuszem - podsumował serialowy doktor Łazarz.

CZYTAJ TEŻ: Leszek Lichota o 2. sezonie "Znieczulenia". Co dalej czeka doktora Łazarza?