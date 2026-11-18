W meczu siódmej kolejki grupy D Pucharu Europy FIBA koszykarze Kinga Szczecin wygrali u siebie z BC Vienna 95:76. Wynik w poszczególnych kwartach to 17:20, 31:17, 25:16, 22:23. Zespół ze Szczecina zajmuje pozycję wicelidera grupy, ustępując francuskiej drużynie SLUC Nancy.

Austriacka drużyna zamyka tabelę grupy D, jednak w pierwszej rundzie pokonała Kinga na swoim parkiecie 96:93. W rewanżu pierwsza kwarta zakończyła się wygraną gości 20:17.

Przewaga w drugiej kwarcie. Zwycięstwo Kinga

W 25. sekundzie drugiej części spotkania Zaahir Porter wyrównał stan meczu rzutem za trzy punkty. Gospodarze systematycznie powiększali różnicę i zakończyli połowę wynikiem 48:37 na swoją korzyść.

Trzecia kwarta to dalsza przewaga zawodników Kinga, którzy momentami prowadzili różnicą przekraczającą 20 punktów. Trener Maciej Majcherek w końcówce wpuścił na boisko młodszych graczy.

Punkty zawodników. Liderzy drużyn

Punkty dla zespołu King Szczecin zdobyli:

Zahir Porter 21

Noah Reynolds 14

Mikołaj Witliński 13

Patrick McCaffery 10

Ondrej Sehnal 10

Tomasz Gielo 10

Przemysław Żołnierewicz 9

Alexandre Chassang 8

Antoni Majcherek 0

Filip Woźniak 0

Jakub Ucieszyński 0

Najwięcej punktów w barwach BC Vienna uzyskali:

D’Mitrik Trice 29

Alexander Langović 12

J.D. Muila 10