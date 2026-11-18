W meczu siódmej kolejki grupy D Pucharu Europy FIBA koszykarze Kinga Szczecin wygrali u siebie z BC Vienna 95:76. Wynik w poszczególnych kwartach to 17:20, 31:17, 25:16, 22:23. Zespół ze Szczecina zajmuje pozycję wicelidera grupy, ustępując francuskiej drużynie SLUC Nancy.
Austriacka drużyna zamyka tabelę grupy D, jednak w pierwszej rundzie pokonała Kinga na swoim parkiecie 96:93. W rewanżu pierwsza kwarta zakończyła się wygraną gości 20:17.
Przewaga w drugiej kwarcie. Zwycięstwo Kinga
W 25. sekundzie drugiej części spotkania Zaahir Porter wyrównał stan meczu rzutem za trzy punkty. Gospodarze systematycznie powiększali różnicę i zakończyli połowę wynikiem 48:37 na swoją korzyść.
Trzecia kwarta to dalsza przewaga zawodników Kinga, którzy momentami prowadzili różnicą przekraczającą 20 punktów. Trener Maciej Majcherek w końcówce wpuścił na boisko młodszych graczy.
Punkty zawodników. Liderzy drużyn
Punkty dla zespołu King Szczecin zdobyli:
Zahir Porter 21
Noah Reynolds 14
Mikołaj Witliński 13
Patrick McCaffery 10
Ondrej Sehnal 10
Tomasz Gielo 10
Przemysław Żołnierewicz 9
Alexandre Chassang 8
Antoni Majcherek 0
Filip Woźniak 0
Jakub Ucieszyński 0
Najwięcej punktów w barwach BC Vienna uzyskali:
D’Mitrik Trice 29
Alexander Langović 12
J.D. Muila 10