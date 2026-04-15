Dziedzictwo, odcinek 899: Poyraz ma zakaz kontaktowania się z Naną. Padają poważne groźby

W poprzednim odcinku (898) Aynur nie radziła sobie z przygotowaniem wykwintnych dań na wizytę profesora u Sinana. Choć Poyraz niemal przekonał Nanę do pozostania w domu dla dobra Yusufa, Cennet pod wpływem plotek zasugerowała dziewczynie wyprowadzkę. Poyraz był zdumiony nagłą decyzją Nany o odejściu. Tymczasem Ayse i Ferit spędzali czas na wspólnych wspomnieniach, jednak miłą atmosferę przerwała nagła wizyta policjanta u Leyli. Spanikowana Derya za wszelką cenę próbowała ukryć fakt, że więzi siostrę w domu. Ostatecznie ogłuszyła Leylę i usiłowała pozbyć się coraz bardziej podejrzliwego Ferita.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 899

Piknik przebiega w napiętej atmosferze: Poyraz dociera na piknik, gdzie Yusuf od razu angażuje go w pokaz sztuczek z piłką, a Nana czuwa nad przebiegiem zabawy. Mimo prób utrzymania luźnej atmosfery, spóźnienie Poyraza i jego tłumaczenia budzą sceptycyzm części uczestników, a napięcie między dorosłymi nie znika całkowicie, choć z czasem staje się mniej odczuwalne.

Relacja Ferita i Leyli zaczyna się psuć: Ferit spotyka roztrzęsioną Leylę, która po traumatycznym napadzie odmawia pomocy lekarzy i policji, chcąc wymazać to wydarzenie z pamięci. Sytuacja komplikuje się, gdy kobieta odkrywa, że Ferit skłamał na temat swojego pobytu w domu, co podważa jej zaufanie.

Poyraz zostaje zmuszony do zerwania kontaktu z Naną: Siostra Poyraza stanowczo zakazuje mu dalszych spotkań z Naną, wywierając na niego silną presję i grożąc ścisłym nadzorem nad jego zachowaniem.Sema łagodzi napiętą atmosferę ciepłym gestem. Na koniec dnia Sema wręcza Poyrazowi prezent i wraca z nim wspomnieniami do szkolnych lat, co pomaga choć częściowo rozładować trudną i pełną emocji atmosferę.

W domu Sinana narasta napięcie i frustracja: Sinan reaguje agresywnie nawet na drobne gesty Gürkana, co dodatkowo potęguje nerwową atmosferę i dezorientuje Aynur. Po wykonaniu polecenia przygotowania kawy kobieta zostaje odesłana wcześniej do domu.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 899. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 24 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: