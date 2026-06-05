"Na Wspólnej". Rozwód Elizy i Jarka coraz bliżej! Hania trafi do domu dziecka?

„Na Wspólnej” odcinek 4225 – wtorek, 9.06.2026, o godz. 20.15 w TVN

Czerwcowe odcinki „Na Wspólnej” upłyną pod znakiem nadciągającego rozwodu Elizy i Jarka. Choć kobieta, po incydencie z Bartkiem, z całych sił będzie starała się odbudować zaufanie męża i ratować małżeństwo, jej wysiłki spełzną na niczym. Zdrada z Bartkiem będzie dla Jarka uderzeniem, po którym nie zdoła już wybaczyć żonie. W głowie coraz częściej będzie mu świtać myśl o rozpoczęciu nowego rozdziału w życiu w pojedynkę.

Dzieci Elizy i Jarka ucierpią na rozwodzie

Zbliżające się rozstanie Bergów w serialu „Na Wspólnej” uderzy najmocniej w ich adoptowane dzieci – Juniora i Hanię. Dorosły już syn nie poradzi sobie z nagromadzonymi emocjami i rzuci matce w twarz, że to ona ponosi wyłączną winę za upadek rodziny. Sytuacja będzie równie ciężka dla 12-letniej córki, którą paraliżuje lęk przed tym, że w związku z rozwodem jej przybranych rodziców zostanie odebrana Jarkowi, Elizie i bratu i ponownie wyląduje w sierocińcu.

Sytuacja w domu Bergów będzie stawać się coraz bardziej napięta i trudna do wytrzymania. Eliza zorientuje się, że powrót do dawnego stanu jest niemożliwy, ponieważ utraciła zaufanie zarówno męża, jak i dzieci, a perspektywa rozwodu stanie się faktem. Udawanie, że wszystko jest w porządku, zwłaszcza przy dzieciach, przestanie działać.

Eliza i Jarek po rozwodzie nie będą już rodzicami Hani i Juniora?

Napięcie wzrośnie jeszcze bardziej, kiedy w 4224. odcinku do drzwi Bergów zapuka pani Mączyk, kuratorka sądowa. Urzędniczka zjawi się w ich mieszkaniu, by sprawdzić, jak radzą sobie z wychowaniem Juniora i Hani. Jako osoba kluczowa w procesie zakładania rodziny zastępczej przez Bergów, nie kryjąc rozczarowania, przyjmie wieść o ich małżeńskim kryzysie i planach rozstania.

Po tym, jak Eliza i Jarek zapewnią, że mimo rozwodu nadal chcą być rodzicami, urzędniczka zaoferuje im swoje wsparcie i doradzi natychmiastowe rozmówienie się z dziećmi. Niestety, ta inicjatywa nie przyniesie spodziewanej ulgi i nie uspokoi ani przerażonej 12-latki, ani pełnoletniego Juniora.

W 4225. odcinku telenoweli TVN-u, Eliza będzie zżerana niepokojem o wpływ rozwodu na Hanię, która w padnie w histerię na myśl o ewentualnym odesłaniu jej do domu dziecka. Z kolei Junior twardo odmówi mieszkania z matką, winiąc ją o ruinę ich rodziny. Jakby tego było mało, szala goryczy u Jarka przeleje się, gdy odkryje, że Eliza po kryjomu spotyka się ze swoim kochankiem, odwiedzając go w szpitalu.

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