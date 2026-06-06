Anna i Robert Lewandowscy rozgrzali parkiet do czerwoności. Tak wyglądało afterparty Szczęsnych

Gdy zakończyły się główne obchody dziesięciolecia małżeństwa Mariny i Wojciecha Szczęsnych , goście przenieśli się do Centrum Olimpijskiego na huczną imprezę trwającą do świtu.

, goście przenieśli się do Centrum Olimpijskiego na huczną imprezę trwającą do świtu. Na tanecznej arenie brylowali przede wszystkim Robert i Anna Lewandowscy, a także Arkadiusz Milik. Żona kapitana reprezentacji zachwyciła wszystkich swoją stylizacją i żywiołowością.

Poznaj kulisy tego niezwykle elitarnego wydarzenia i przekonaj się, w jaki sposób świętowały największe gwiazdy sportu oraz show-biznesu.

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Rocznica ślubu Szczęsnych: afterparty w Centrum Olimpijskim

Kiedy oficjalna część obchodów w Muzeum Historii Polski dobiegła końca, uczestnicy wydarzenia zorganizowanego przez Marinę i Wojciecha Szczęsnych skierowali się do Centrum Olimpijskiego PKOl. Właśnie w tym miejscu zainaugurowano prawdziwe, nocne szaleństwo. Sztywna atmosfera odeszła w zapomnienie, ustępując miejsca nieskrępowanej zabawie na parkiecie. O oprawę dźwiękową zadbał DJ, serwując hity niepozwalające gościom na odpoczynek. Rozmach tego afterparty był tak imponujący, że z powodzeniem mógłby przyćmić niejedną niezależną imprezę tego formatu.

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QUIZ. Ile wiesz o Wojciechu Szczęsnym? Mniej niż 8/15 to wstyd! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. Wojciech Szczęsny jest synem innego, znanego bramkarza. Podaj jego imię Marek Jan Maciej Następne pytanie

Anna i Robert Lewandowscy oraz Arkadiusz Milik na parkiecie

Uwagę zgromadzonych błyskawicznie przykuli czołowi reprezentanci Polski. Znakomicie bawiący się Robert Lewandowski praktycznie nie opuszczał tanecznego parkietu. Lider kadry narodowej przez całą imprezę prezentował swoje umiejętności u boku małżonki. Zjawiskowa Anna Lewandowska przyciągała wzrok wszystkich obecnych dzięki odważnej kreacji, która idealnie eksponowała jej sportową figurę. Trenerka tryskała wprost niespożytą energią.

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Kroku Lewandowskim z powodzeniem dotrzymywał Arkadiusz Milik, któremu towarzyszyła Agata Sieramska. Ta niezwykle wysportowana para równie chętnie włączyła się w wir tanecznych popisów. Dało się zauważyć, że uczestnicy zabawy są całkowicie rozluźnieni i celebrują wolny czas w zaufanym, przyjacielskim gronie. Parkiet wprost uginał się od ich żywiołowych ruchów!

Impreza Szczęsnych na dachu Centrum Olimpijskiego

Tego wieczoru liczyły się nie tylko taneczne akrobacje. Klimat sprzyjał głośnemu wykonywaniu znanych przebojów, co skutecznie integrowało wszystkich uczestników jubileuszu. Z myślą o osobach szukających odpoczynku, organizatorzy zaaranżowali dedykowaną przestrzeń na dachu budynku Centrum Olimpijskiego. To tam goście mogli się zrelaksować i spojrzeć na rozświetloną, nocną stolicę. Wydarzenie zakończyło się dopiero nad ranem. Wycieńczeni, lecz w pełni usatysfakcjonowani goście z pewnością będą wspominać ten wyjątkowy zlot gwiazd przez długie miesiące.