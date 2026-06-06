Maja Chwalińska walczy w finale Roland Garros. Na trybunach Brad Pitt, Kasia Tusk i plejada gwiazd

Stolica Francji jest areną decydującego starcia w ramach turnieju French Open, podczas którego Maja Chwalińska rywalizuje z Mirrą Andriejewą o premierowy triumf w imprezie wielkoszlemowej .

. Na trybunach legendarnego obiektu imienia Philippe’a Chatriera zmagania tenisistek śledzą z bliska sławy światowego formatu, w tym aktor Brad Pitt oraz basista grupy Red Hot Chili Peppers.

Fani tenisa z zapartym tchem czekają na rozstrzygnięcie, zastanawiając się, czy reprezentantka Polski zdoła pokonać rywalkę i unieść w górę historyczne trofeum.

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Ostatnie mecze w ramach turniejów Wielkiego Szlema zawsze elektryzują nie tylko wiernych sympatyków sportu, ale również prominentne postacie ze świata rozrywki. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku dzisiejszego pojedynku, w którym Maja Chwalińska walczy o zwycięstwo z Mirrą Andriejewą na wypełnionym po brzegi obiekcie. Główny paryski kort imienia Philippe’a Chatriera pęka w szwach, mogąc ugościć jednocześnie ponad piętnaście tysięcy miłośników białego sportu.

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W obiektywach aparatów fotoreporterów znalazły się prawdziwe legendy popkultury. Z loży dla najważniejszych gości zmagania naszej rodaczki śledzi Brad Pitt, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów globu, który zawitał do stolicy Francji wraz z małżonką. Nieopodal gwiazdora kina miejsce zajął Michael Balzary, znany szerzej jako "Flea" – wybitny basista i współtwórca kultowej formacji Red Hot Chili Peppers. Ich wizyta na trybunach dobitnie świadczy o ogromnym prestiżu tego widowiska. Chociaż niebo nad Paryżem jest bezchmurne, to tenisistkom mocno dają się we znaki dość porywiste podmuchy wiatru. Swoją obecność na tym wyjątkowym wydarzeniu zaznaczyli również przedstawiciele polskiego show-biznesu. Walkę młodej zawodniczki podziwiają między innymi Kasia Tusk, Marcin Prokop, Kinga Rusin oraz małżeństwo Macieja Dowbora i Joanny Koroniewskiej.

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Maja Chwalińska o krok od tenisowej nieśmiertelności po wygranej ze Sznajder

Zaledwie dwudziestoczteroletnia reprezentantka naszego kraju rozgrywa właśnie najbardziej prestiżowe spotkanie w swoim sportowym dorobku. Zapisała się w kronikach jako zaledwie czwarta Polka, której udało się wywalczyć awans do finałowego etapu rozgrywek wielkoszlemowych w grze pojedynczej. Przed wybuchem drugiej wojny światowej tak wielkim osiągnięciem mogła pochwalić się Jadwiga Jędrzejowska, natomiast w epoce nowożytnej dokonała tego Agnieszka Radwańska. Żadna z tych wybitnych postaci nie zdołała jednak podnieść mistrzowskiego pucharu na sam koniec imprezy.

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Tę niefortunną serię przerwała dopiero Iga Świątek, która sięgnęła po sześć tytułów najwyższej rangi i błyskawicznie stała się globalną ikoną tego sportu. Teraz przed wielką szansą stoi właśnie młodsza koleżanka z reprezentacji, która pragnie napisać kolejny rozdział w dziejach polskiego tenisa na światowych kortach. Awans do decydującej fazy turnieju zapewniła sobie podczas czwartkowego półfinału, w którym z ogromnym zaangażowaniem wyeliminowała Rosjankę Dianę Sznajder z wynikiem 7:6, 6:4.