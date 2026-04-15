Dziedzictwo, odcinek 898: Leyla dostaje cios za ciosem. Derya bije siostrę, by ukryć kłamstwo przed Feritem

W poprzednim odcinku (897) Nana doświadczyła bolesnego rozczarowania. Podsłuchała rozmowę, z której wynikało, że wyznanie miłości Poyraza było jedynie żartem. Uświadomiła sobie swój błąd i próbowała przeprosić go za niesprawiedliwy policzek. Tymczasem Ayse, tracąc zmysły przez milczenie Ferita, szukała go po szpitalach. Ostatecznie znalazła go w parku u boku Leyli. Doszło do gwałtownej kłótni o niedotrzymanie obietnicy wobec córki, która przez nieobecność ojca nie zapisała się do szkoły. Ayse zaczęła również podejrzewać, że pani prokurator prowadzi ryzykowną, podwójną grę.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 898

W odcinku 898 główny ciężar emocji spoczywa na dramatycznych losach Leyli i jej siostry bliźniaczki Deryi, której narastająca przez lata zazdrość przeradza się w niebezpieczną obsesję. Zawsze pozostająca w cieniu idealizowanej siostry, Derya w końcu decyduje się na radykalny krok — kradnie jej tożsamość i zaczyna żyć jej życiem. Podszywa się pod Leylę w pracy jako pani prokurator, przejmując jej obowiązki i relacje, a jednocześnie coraz śmielej próbuje uwieść Ferita, byłego męża Ayse. W tym samym czasie prawdziwa Leyla przeżywa koszmar — jest więziona we własnym domu, zamknięta w pokoju i przywiązana do krzesła, całkowicie zdana na łaskę i okrucieństwo siostry.

Sytuacja osiąga punkt kulminacyjny, gdy do drzwi niespodziewanie puka Ferit, chcąc spotkać się z „Leylą”. Zaskoczona i wyraźnie zaniepokojona Derya wpuszcza go do środka, starając się za wszelką cenę utrzymać swoją tajemnicę. W tym czasie uwięziona Leyla rozpaczliwie próbuje zwrócić na siebie uwagę — krzyczy i próbuje się oswobodzić, ryzykując wszystko, by ktoś ją usłyszał. Gdy jej desperackie próby niemal wychodzą na jaw, Derya reaguje brutalnie — wchodzi do pokoju i bez wahania ogłusza siostrę uderzeniem w głowę, pokazując, jak daleko jest gotowa się posunąć, by nie zostać zdemaskowana.

Ferit zaczyna dostrzegać niepokojące sygnały i nabiera podejrzeń, że coś jest nie tak. Atmosfera gęstnieje, a napięcie rośnie z każdą chwilą. Czy odkryje prawdę o tym, kim naprawdę jest kobieta, z którą rozmawia? I czy ktoś zdąży uratować Leylę, zanim będzie za późno?

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 898. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 23 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

