Dziedzictwo, odcinek 898: Leyla dostaje cios za ciosem. Derya bije siostrę, by ukryć kłamstwo przed Feritem

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-04-15 14:54

W 898. odcinku serialu „Dziedzictwo” mroczna gra Deryi wchodzi w decydującą fazę – kradzież tożsamości to dopiero początek. Gdy w progu staje niczego nieświadomy Ferit, uwięziona Leyla podejmuje desperacką próbę ratunku, która kończy się brutalnym ciosm. Czy krwawe kłamstwo wyjdzie na jaw, zanim dojdzie do tragedii? Przekonajcie się sami już 23 kwietnia, śledząc losy bohaterek, których życie zamieniło się w prawdziwy koszmar. Napięcie sięga zenitu, a stawka jeszcze nigdy nie była tak wysoka.

Dziedzictwo odcinek 898
Dziedzictwo odcinek 898 Dziedzictwo odcinek 898 Dziedzictwo odcinek 898 Dziedzictwo odcinek 898
W poprzednim odcinku (897) Nana doświadczyła bolesnego rozczarowania. Podsłuchała rozmowę, z której wynikało, że wyznanie miłości Poyraza było jedynie żartem. Uświadomiła sobie swój błąd i próbowała przeprosić go za niesprawiedliwy policzek. Tymczasem Ayse, tracąc zmysły przez milczenie Ferita, szukała go po szpitalach. Ostatecznie znalazła go w parku u boku Leyli. Doszło do gwałtownej kłótni o niedotrzymanie obietnicy wobec córki, która przez nieobecność ojca nie zapisała się do szkoły. Ayse zaczęła również podejrzewać, że pani prokurator prowadzi ryzykowną, podwójną grę.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 898

W odcinku 898 główny ciężar emocji spoczywa na dramatycznych losach Leyli i jej siostry bliźniaczki Deryi, której narastająca przez lata zazdrość przeradza się w niebezpieczną obsesję. Zawsze pozostająca w cieniu idealizowanej siostry, Derya w końcu decyduje się na radykalny krok — kradnie jej tożsamość i zaczyna żyć jej życiem. Podszywa się pod Leylę w pracy jako pani prokurator, przejmując jej obowiązki i relacje, a jednocześnie coraz śmielej próbuje uwieść Ferita, byłego męża Ayse. W tym samym czasie prawdziwa Leyla przeżywa koszmar — jest więziona we własnym domu, zamknięta w pokoju i przywiązana do krzesła, całkowicie zdana na łaskę i okrucieństwo siostry.

Sytuacja osiąga punkt kulminacyjny, gdy do drzwi niespodziewanie puka Ferit, chcąc spotkać się z „Leylą”. Zaskoczona i wyraźnie zaniepokojona Derya wpuszcza go do środka, starając się za wszelką cenę utrzymać swoją tajemnicę. W tym czasie uwięziona Leyla rozpaczliwie próbuje zwrócić na siebie uwagę — krzyczy i próbuje się oswobodzić, ryzykując wszystko, by ktoś ją usłyszał. Gdy jej desperackie próby niemal wychodzą na jaw, Derya reaguje brutalnie — wchodzi do pokoju i bez wahania ogłusza siostrę uderzeniem w głowę, pokazując, jak daleko jest gotowa się posunąć, by nie zostać zdemaskowana.

Ferit zaczyna dostrzegać niepokojące sygnały i nabiera podejrzeń, że coś jest nie tak. Atmosfera gęstnieje, a napięcie rośnie z każdą chwilą. Czy odkryje prawdę o tym, kim naprawdę jest kobieta, z którą rozmawia? I czy ktoś zdąży uratować Leylę, zanim będzie za późno?

Dziedzictwo odcinek 898
"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 898. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 23 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

